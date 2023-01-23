Залезли в дом и погибли: три тела нашли в сгоревшем бараке в Хабаровском крае

Огонь вспыхнул в деревянном доме ранним утром, 23 января Фото: Прокуратура Хабаровского края

Страшный пожар в Советской Гавани унес жизни троих человек. Огонь вспыхнул в деревянном доме ранним утром 23 января. В обстоятельствах разбираются правоохранительные органы.

На данный момент о пожаре известно немного. По словам источника «КП» - Хабаровск» в правоохранительных органах, владельца в момент ЧП в доме не было. Трое погибших забрались в жилище без его ведома около трех часов ночи. Спустя три часа случился пожар.

На вид погибшие - взрослые люди. Точные возраст и пол предстоит установить экспертам. Были это воры или маргиналы, которые забрались погреться, - неизвестно. Также выясняется, были ли погибшие родственниками.

- Советско-Гаванская городская прокуратура контролирует ход проверки, проводимой в связи с возгоранием деревянного дома. На месте происшествия работу спасательных служб и правоохранительных органов координирует Советско-Гаванский городской прокурор Андрей Лариошин, - прокомментировала Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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