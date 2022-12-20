Метались и плакали в огненной ловушке: 25 кошек погибли в сгоревшем доме в ЕАО

Женщина собирала кошек и селила их в дачном домике, чтобы не замерзли на улице Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Они метались по комнате и плакали, искали выход. Но у них не было никаких шансов остаться в живых и выбраться из огненной ловушки. Все 25 кошек, которых женщина так заботливо собрала и оберегала, по трагической случайности погибли - задохнулись в пожаре.

Чрезвычайное происшествие случилось накануне в селе Амурзет Еврейской автономии. О том, что на улице Гагарина горит дом, спасателям сообщили местные жители. На место отправилась группа пожарных. Хозяев на месте не было, но дым свидетельствовал о том, что внутри что-то горит. Только после того, как был потушен пожар, спасатели увидели душераздирающую картину - в доме было 25 трупов кошек.

Импровизированный приют сгорел вместе с его обитателями Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Как выяснилось, это был дачный дом одной из местных жительниц. По доброте душевной женщина решила приспособить дачу под импровизированный приют и поселила там собранных бездомных кошек. Животные замерзли бы зимой на улице, а тут тепло, кров, пища.

Как отметили в областном МЧС, накануне трагедии женщина протопила печь и ушла. Угли все еще тлели, и в результате произошло возгорание. Предварительно, загорелись дрова, лежавшие рядом с печью. Речи о том, что кошки сгорели заживо, не идет, но животные задохнулись в дыму, к сожалению, абсолютно все 25.

- Женщина их собрала всех вместе, чтобы не мерзли, поселила в дачный домик. Ходила, подкармливала, в холод топила печь. Причем она свой дом отапливала и этот, где кошки жили. Так получилось, что-то не закрыла, недосмотрела, и произошел пожар, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Специалисты опросили очевидцев произошедшего, сейчас по факту ЧП проводится проверка, устанавливается точная причина пожара и объем ущерба.

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