Не дожили до Нового года: пожар в частном доме унес жизни трех человек в Хабаровском крае

Празднование Нового года обернулось для жителей Федоровки трагедией Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Канун Нового года обернулся для нескольких жителей села Федоровка Хабаровского района страшной трагедией. В результате пожара в одной из частей двухквартирного дома погибли три человека. Их тела обнаружили сотрудники МЧС, когда проводили разведку на месте пожара.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 19:31, 31 декабря. Сообщалось, что в Федоровке горит частный одноэтажный дом на улице Набережной. Спасатели поехали на вызов, а когда прибыли, огнем была охвачена уже половина дома и крыша. Пожар быстро распространялся и внутри дома.

Спасатели отправили в дом на разведку специалистов, в одной половине дома никого не нашли. А вот во второй обнаружили трех людей, признаков жизни они к тому моменту уже не подавали.

- Локализовать пламя огнеборцам удалось в 20:23. В 21:43 пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как стало известно «КП» - Хабаровск», погибшими оказалась пара – мужчина и женщина, и их гость. Вместе они отмечали праздник, употребляли алкоголь.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, проводится комплекс следственных и процессуальных действий направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала редакции в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

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