Сбросил с восьмого этажа: жительница Хабаровска поплатилась жизнью за то, что влюбилась в другого

Мужчина подошел к спящей бывшей, взял ее на руки и скинул с балкона восьмого этажа Фото: Скриншот с видео

Любовь приходит и уходит, и даже самые крепкие, на первый взгляд, союзы могут дать трещину. Несколько лет крепких отношений 40-летней Ирины и 49-летнего Валерия (имя изменено - прим. ред.) в мае 2020 года дали трещину. Развязка вышла трагической.

ЖЕСТОКАЯ МЕСТЬ ЗА РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ

Ирина не захотела больше связывать себя с Валерием и попросту выставила его из квартиры. У женщины было оправдание: она влюбилась в другого и поспешила привести его в свой дом. Новообразованная пара провела вместе три дня, на четвертый к ним заявился Валерий.

Бывший принес с собой спиртное, предложил всем вместе выпить. Ирина и ее новый кавалер не отказались. Общение было напряженным, особенно Валерия взбесило, когда его экс-возлюбленная предложила секс втроем. Дерзкая идея так и осталась словами, и хозяева ушли спать по разным комнатам.

Несмотря на то, что все были мертвецки пьяны, Валерий так и не смог уснуть. Уязвленное чувство собственного достоинства заставило его пойти на страшную месть. Мужчина подошел к спящей бывшей, взял ее на руки и скинул с балкона восьмого этажа. Женщина даже не проснулась, а ревнивец сбежал.

Хабаровчанка погибла на месте от полученных травм. Ее новый кавалер крепко спал и даже не знал о произошедшем. Разбудили его лишь полицейские, которые вскрыли дверь. Мужчина думал, что его пассия вышла в магазин.

РЕАКЦИЯ

Валерия задержали, уголовное дело было заведено по статье «Убийство». Сам он свою вину не признал и настаивал: «Это сделал ее новый мужчина». Во время рассмотрения дела в районном суде присяжные оправдали хабаровчанина. С таким вердиктом не согласилась прокуратура.

- По доводам апелляционного представления краевым судом оправдательный приговор отменен и направлен на новое рассмотрение. Коллегия присяжных признала мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анастасия Процевская, помощник прокурора Индустриального района города Хабаровска.

Приговор в законную силу не вступил.

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