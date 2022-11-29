Выбросили из окна шестого этажа: парочка из Хабаровска жестоко расправилась с приятелем за попытку пофлиртовать

ЧП случилось в ночь с 28 на 29 ноября на улица Ворошилова, 39а Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

Тело хабаровчанина нашли на машине в Южном районе. Мужчина упал на авто, пробив лобовое стекло. Погибшего выбросили из окна.

ЧП случилось в ночь с 28 на 29 ноября на улице Ворошилова, 39 А. Погибший пил у знакомой пары. Предварительно, мужчина решил сделать пару комплиментов возлюбленной 42-летнего друга. Последнему, как, впрочем, и 34-летней женщине, это не понравилось, завязалась ссора.

Ревнивый мужчина вместе с любимой напали на гостя. Они не менее четырех раз ударили его ножом. Затем выбросили друга в окно шестого этажа. Тело мужчины упало на припаркованное под домом авто.

Погибший пил у знакомой пары Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

Хабаровчанина через несколько часов нашел хозяин машины. К тому моменту мужчина уже был мертв. Точную причину его смерти покажет вскрытие. Подозреваемых задержали, уголовное дело заведено по статье «Убийство».

- Следователи выехали на место происшествия, произвели осмотр, назначили экспертизы, допросили свидетелей случившегося, подозреваемые в совершении преступления задержаны. В настоящее время выясняются все обстоятельства совершения преступления, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Мария Токмачева, представитель краевого СУ СКР.

Личность погибшего устанавливается. Парочке грозит от шести до 15 лет колонии.

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