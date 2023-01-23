Изнутри дом выгорел дотла: в Хабаровском крае появились детали пожара, где погибли трое человек

Сообщение о полыхающем одноэтажном деревянном доме, по уточненным данным, поступило в 07:13 часов Фото: Скриншот с видео

В Хабаровском крае продолжают выяснять обстоятельства крупного пожара, при котором погибли трое человек. Напомним, что огонь вспыхнул в частном доме в садовом товариществе «Строитель» 23 января. В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранительные органы.

Сообщение о полыхающем одноэтажном деревянном доме, по уточненным данным, поступило в 07:13 часов. Пожарные прибыли на место через три минуты. К этому моменту барак был полностью охвачен огнем.

Пламя потушили в 7:30 часов. Пожар уничтожил барак практически полностью: изнутри дом выгорел дотла, частично сгорела крыша. Огонь бушевал на площади 36 квадратных метров. Внутри пожарные нашли тела троих человек.

- Ориентировочный ущерб и причина пожара устанавливаются. Проводится проверка органами дознания и государственного пожарного надзора, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе комитета по делам ГО и ЧС правительства региона.

Как стало известно от источника в правоохранительных органах, погибшие - взрослые люди. Их личности сейчас устанавливается. Предварительно, они забрались в дом без ведома хозяина ночью. Сам владелец барака жив, в момент ЧП на месте его не было. По предварительной информации, причиной пожара могло стать неправильное использование печи в доме.

- По факту пожара заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователем осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе краевого СУ СКР.

Свою проверку также организовала прокуратура региона.

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