Снесло полмашины: водитель вылетел на встречку и врезался в автомобиль на Колыме

Машина получила внушительные повреждения Фото: Telegram/@nemagadan

На заснеженной трассе «Колыма» произошла крупная авария. Лоб в лоб столкнулись две машины, каждую из которых разворотило по дороге.

Авария произошла посреди трассы вдали от городов Фото: УГИБДД по Магаданской области

13 марта сообщение о ДТП поступило в ГИБДД. Сотрудники незамедлительно выехали на 2002 километр автодороги. Туда же приехали скорая и реанимация, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Специалисты установили, что водитель «Тойота Таун Айс» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. По ней двигался «Ниссан Сирена», которым управлял 36-летний мужчина. Автомобили врезались, из-за чего их отбросило в сторону обочины в сугробы. На кадрах с места происшествия видно, что столкновение было сильным, части бамперов машин лежат рядом с транспортом, а у микроавтобуса отлетели передний бампер и дверь.

Механические части торчали наружу Фото: Telegram/@nemagadan

- По факту дорожной аварии сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ГИБДД по Магаданской области.

Пострадали три человека Фото: УГИБДД по Магаданской области

Известно, что в аварии нет погибших. Оба водителя получили серьезные травмы, как и пассажир «Тойота Таун Айс». Их доставили в областную больницу на лечение.

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