Переводила деньги на вооружение Украины: активистку движения «ЯМыФургал» задержали в Хабаровске по подозрению в госизмене

Хабаровчанка финансировала вооружение Украины Фото: скриншот с видео

В Хабаровске задержали молодую девушку по подозрению в государственной измене. Как сообщает ФСБ России, хабаровчанка принимала активное участие в финансировании вооружения Украины, на их нужды она передавала собственные деньги. Имя и фамилия задержанной не называются, известно, что действовала она по мотивам политической ненависти и вражды.

Как отметили в ведомстве, задержанная являлась активисткой движения «ЯМыФургал». Вероятно, она участвовала и в митингах в поддержку экс-губернатора Хабаровского края.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемая, действуя по мотивам политической ненависти и вражды, осуществила переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования, - сообщает ФСБ России.

На оперативной съемке видно, как девушку задерживают на улице в Хабаровске. Как стало известно «КП» - Хабаровск», ее посадили в самолет и отвезли в Москву. На хабаровчанку завели уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Сейчас по делу проводятся следственные действия и собираются доказательства. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

Ранее по подозрению в госизмене в Хабаровском крае задержали жителя Комсомольска-на-Амуре. По версии следствия, он собирался передать Украине важные сведения о военных объектах Хабаровского края. Теперь ему грозит лишение свободы на большой срок.

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