«Если мы не будем помнить прошлое, мы не сможем жить будущим»: в Хабаровске прошла гонка, посвященная Герою Советского союза

Гонка проходит в Хабаровске уже в девятый раз Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

Март 1969 года, на Уссури развернулся бой. Китайские солдаты прорывались к российским границам, на западный берег острова Даманский. Сдерживать врага становилось сложнее, и тогда к советским пограничникам прибыли на подмогу мотострелки. Среди них - будущий Герой Советского союза Владимир Орехов. Младший сержант открыл огонь по противнику, уничтожил пулеметный расчет китайцев, но схватил смертельную пулю. Раненый Орехов стрелял до последнего, пока противник не бежал с поля боя. В честь солдата уже девятый год проходит гонка «Даманская сталь».

Анатолий Насыров, организатор гонки Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

- Владимир был очень активным, простым, разносторонне развитым. Он играл на гитаре, работал на комсомольском заводе до армии, водил там машину. Очень целеустремленный, он любил жизнь, всем интересовался. До боя с китайцами, в котором он погиб, у него родился ребенок, - поделился с «КП» - Хабаровск» Анатолий Насыров, организатор гонки.

И хотя официально дисциплина гонки называется «джип-триал», соревновались и седаны, и кроссоверы, и, разумеется, джипы. Всего - 25 команд. В зависимости от типа, машины проходили разную дистанцию, максимальная - три с половиной километра. Вдоль трассы располагались дорожные конусы, предназначенные для выполнения «змейки». То есть участники должны были пройти трассу и как можно быстрее, и в то же время максимально виртуозно обойти препятствия. Маневрировали на грязном мокром снеге в селе Тополево. По словам организаторов, это память о Герое они увековечивают не только гонками.

Год назад в честь Владимира Орехова открыли «Парту Героя» в школе в Осиновой Речке Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

- Год назад мы открыли «Парту Героя» в честь Владимира Орехова в Осиновой Речке. Потом дали этой школе его имя. Есть классы даманцев. Вот дети, которые сегодня пришли, они потом будут помнить, что их бабушка или мама водила на такое мероприятие. Потому что если мы не будем помнить прошлое, то не сможем жить будущим, - добавил Анатолий Насыров.

Подрастающему поколению важно рассказывать о героях Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

В Хабаровске осталось 59 ветеранов-даманцев, среди которых организатор гонки, Анатолий Насыров. В крае их 87. И все помнят о тех страшных событиях.

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