«Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен»: хабаровские аниматоры выпустили мультик об адмирале Невельском

Шаманские обряды, красота природы, грозная мощь морей и приключения героев собраны в одном мультфильме студии. Фото: скриншот из видео

История о том, как много лет назад благодаря легендарному адмиралу великий Дальний Восток стал частью необъятной России, нашла свое воплощение в анимации. Хабаровская студия «Мечталет», та самая, которая создала мультик про живых рюкзачков «Спина к спине», решила показать принципиально новую интерпретацию истории. Премьера короткометражного проекта уже свершилась, вся страна смогла посмотреть тизер к сказу о Невельском - «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен».

- Мы действительно хотели рассказать историю об одном адмирале - Геннадии Невельском. Мы не случайно ее нашли, эту историю, коллеги из Владивостока проводили выставку в Хабаровске, где мы узнали многое об этом человеке и увидели именно те качества и ценности, которые мы хотели бы передать нашей молодежи, - говорит на презентации Виталий Тен, сооснователь студии «Мечталет».

Короткометражный мультик начинается с момента, где Мария, убегая от собаки, сталкивается с капитаном Невельским. У того от удара из рук вылетают рисунки - сказки его старого учителя. Да только дело в том, что Мария раньше уже видела этих персонажей - в своих снах.

После знакомства главных героев действие уже переносится на завораживающий Дальний Восток. Аниматоры запечатлели уникальную красоту природы, грозную мощь морей и их обитателей. Почти в самом конце адмирал добирается до высшей точки и ставит российский флаг. Тизер заканчивается моментом, когда граф доложил императору, что Невельской занимается самоуправством, а государь отвечает: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен».

Как отметил режиссер студии, сначала может показаться, что главный герой картины - именно Невельской. Но на самом деле персонаж Марии - девушки из коренных народов Приамурья - главнее. Девушка по воле судьбы оказалась вдали от родных краев, на западе Российской Империи, и теперь она мечтает вернуться в родные места.

- Вторым по значимости героем является Геннадий Иванович Невельской, он выступает, в первую очередь, наставником девушки, и занимается тем, что реализовывает свою мечту о путешествии на Дальний Восток и доказательстве судоходности Амура. Участвует в дальневосточной экспедиции и совершает свое личное открытие, которое помогло впоследствии присоединить к Российской Империи около 36 процентов новой территории, - рассказывает Глеб Павленко.

Работа над этим проектом уже закончилась. Героев, кстати, озвучивали именитые российские актеры дубляжа. Невельской, например, заговорил тем же голосом, что звучит в «Круэлле» и в «Игре в кальмара». Адмирала озвучил Антон Эльдаров.

А Мария заговорила голосом Элизы Мартиросовой, которая работала на озвучке в фильмах «Мама Мия 2» и «Зверопой 2», императора Николая I, который появляется в самом конце тизера, озвучил Олег Куценко, ранее его слышали в «Джокере» и в «Скайлан 3».

Посмотреть полный короткометражный мультфильм о Невельском можно на страницах студии «Мечталет» в социальных сетях и телеграм-канале. В будущем команда мультипликаторов будет работать уже над полнометражным мультфильмом, где покажет зрителям самые яркие приключения великого адмирала.

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