Хабаровчане снова опоздали на работу из-за дорожного коллапса Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Последствия обрушившегося на Хабаровский край снежного циклона ощутили, пожалуй, все жители региона. Накануне Хабаровск усиленно боролся с выпавшим снегом, люди опаздывали на работу и часами добирались домой после. Тяжело приходилось автомобилистам, снег припорошил наледь на дорогах, автомобили скользили и зависали на подъемах, попадали в ДТП и застревали в снегу.

На магистралях дежурили бригады сотрудников ГИБДД и спасатели из МЧС. Они помогали выталкивать и вытягивать из снега застрявшие машины и автобусы. Помогали друг другу и сами автомобилисты.

На дорогах города сильная наледь Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Утро вторника началось в Хабаровске с глобального коллапса. Практически все улицы буквально замерли в пробках. Жители города снова опоздали на работу, и, скорее всего, вечером тоже будут вынуждены потратить на путь домой много времени.

Доехать из южной части города в центр оказалось особенно проблематично. Жители сообщают, что автобусы еле плетутся и больше стоят на месте. Трамваи с утра переполнены, потому что хабаровчане решили воспользоваться этим видом транспорта, чтобы хоть немного избежать часового простоя.

Добраться в центр проблематично Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Мы выехали в восемь утра, а на работу к 10:00. Дороги в жутком состоянии, ждем и надеемся, что почистят, и эти колдобины уберут, - рассказывает хабаровчанка Ксения.

По словам Сергея Кравчука, мэра краевой столицы, службы благоустройства работают без перерывов, 24 часа в сутки.

- Сначала убирают главные магистрали, которые связывают весь город, и по которым движется общественный транспорт. Дорожники также очищают пешеходные тротуары и остановки общественного транспорта, а также надземные и подземные переходы, - рассказали в администрации Хабаровска.

Город практически замер Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Всего в Хабаровске сегодня будет работать 54 единицы техники. Убирать снег планируется во всех районах города.

По последним данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за минувшие сутки спасатели помогли выбраться из снежного плена 11 машинам. Среди них - пять большегрузов и шесть легковушек. Бригады продолжают дежурить на дорогах края.

Сегодня циклон покидает столицу и движется в южную сторону. Его эпицентр находится над Тугуро-Чумиканским районом. За сутки в некоторых местах выпало порядка 35 миллиметров осадков. Самый мощный удар стихия нанесла по Аяно-Майскому району. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за обстановкой.

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