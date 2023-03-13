Это еще не конец: как жители Хабаровска пережили первый день снежного безумия

Помощь водителям оказывают сотрудники ГИБДД и МЧС Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

Обрушившийся на Хабаровский край снежный циклон существенно попортил планы, да и настроение жителям в понедельник, 13 марта. С утра хабаровчане с трудом и большим опозданием добирались до работы, а вечером долго ехали домой. Причиной тому стали огромные пробки, образовавшиеся из-за аварий и выпавшего снега.

По поручению главы краевой столицы Сергея Кравчука, на расчистку дорог, пешеходных зон и дворовых территорий бросили все силы. На уборку вышли дорожники и управляющие компании, работы поручено вести круглосуточно.

Машины выталкивают вручную и тросами Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

- За сутки израсходовано более 420 тонн песчано-соляной смеси и более 15 тонн реагента. Сейчас производится перезагрузка снегоуборочной техники, ее заправка. В 21:00 службы вновь приступили к уборке улиц во всех районах города. Просим, по возможности убрать личный транспорт с проезжей части, - говорят в администрации Хабаровска.

К вечеру понедельника ситуация сильно не изменилась, а все потому, что снегопад не прекращался весь день и продолжает идти сейчас. По прогнозам синоптиков снег утихнет только во вторник, 14 марта. А в среду в край придет новый циклон, снова снежный. На утро понедельника было зафиксировано 9 миллиметров выпавших осадков, и это только в Хабаровске, в южных районах края цифра достигала 20 миллиметров.

Добираться в циклон домой или на работу пришлось дольше обычного Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Руководители большинства организаций и предприятий края сократили рабочий день, чтобы сотрудники могли засветло добраться до дома и не застрять в километровых пробках. Тем не менее, ситуация остается сложной. На помощь автовладельцам приходят сотрудники ГИБДД. Они патрулируют улицы и помогают людям вытягивать застрявшие машины из колеи и сугробов.

Город и край охватила белая мгла Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

- Не все автовладельцы справляются с управлением транспортными средствами в неблагоприятных погодных условиях, попадая в снежные ловушки. Так, помощь автоинспекторов оказалась необходима водителям легковых автомобилей на подъемах в центральной части города Хабаровска. Инспекторы ДПС помогают автолюбителям, буксируя транспортные средства и осуществляя регулировочные действия, обеспечивая безопасное и бесперебойное движения транспорта, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Были, конечно, аварии, причем, одна из них с участием пассажирского автобуса № 35, который из-за гололедицы съехал с дороги и его вынесло на обочину. К счастью, в этом ДТП никто не пострадал. Водители понимают, что торопиться в такой разгул стихии опасно, поэтому машины двигаются с максимальной осторожностью и низкой скоростью.

Хабаровчане не обрадовались такому сюрпризу погоды Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Профессиональную помощь водителям также оказывают спасатели из подразделений краевого МЧС. На спецтехнике сотрудники вытягивают за тросы пассажирские автобусы, которые оказались в снежном и скользком плену на подъемах в городе. За несколько часов им удалось вытянуть один автобус, вытолкать вручную грузовик и легковую машину. Такие патрули дежурят по всему краю.

Из-за циклона перекрыли практически все федеральные трассы. Во избежание аварийных ситуаций на них не выпускают большегрузы и пассажирские автобусы.

Впереди жителей города ждет еще один день снежного безумия Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Благодаря взаимопомощи хабаровчанам удалось справиться с преподнесенным погодой сюрпризом. На клич помочь вытолкать машину приходили другие водители, на призыв помочь расчистить территорию детских садов, чтобы машина с продуктами смогла беспрепятственно подъехать, откликались родители.

- В саду не хватало лопат, быстро нашли и пошли убирать. А иначе как? Туда ходят наши дети, конечно мы пошли, вечером, после работы, - рассказала мама одного из воспитанников детского сада в Хабаровске.

Хабаровчане пережили первый день снежного безумия, но впереди ждет еще не один циклон. Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах, по возможности не выезжать за город, а при возникновении трудных ситуаций обращаться за помощью на номер 112.

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