Городские службы вышли на борьбу с последствиями снегопада Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Как встретишь новую неделю, так ее и проведешь - примерно таким образом можно описать прогноз погоды в Хабаровске на будние дни с 13 по 17 марта. По данным синоптиков, обрушившийся на город и край снежный циклон отнюдь не последний, уже к среде жителям региона стоит готовиться к новому сюрпризу.

Как рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС, действующий циклон не оставит в покое Хабаровск до вторника, 14 марта он сместится к югу, а затем, 15 и 16 марта, грядет новый апокалипсис.

- В течение дня сохраняются осадки, снег продолжит идти и ночью, но уже меньше. За минувшую ночь выпало девять миллиметров. Это только в Хабаровске, в южных районах осадки вообще до 20 миллиметров. Сам циклон от нас уходит в Охотское море, 14 марта вся тяжесть ляжет на Аяно-Майский и Охотский районы, там будет снег с ветром, - рассказывает Галина Брынцева.

К середине недели хабаровчане снова получат сюрприз от погоды Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Как правило, после циклона следует похолодание. В Хабаровске на этой неделе по ночам будет морозно, до -10 градусов. Днем плюсовых температур ждать пока не стоит, в основном с 13 по 17 марта будет до -3 градусов.

- Весна у нас ранняя, но затяжная и снежная. Новый циклон будет не таким сильным, осадков ожидается меньше, но тоже будут неблагоприятные условия, - добавила синоптик.

В ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщили, что в связи с циклоном остановлено движение автобусов и грузовиков на нескольких федеральных трассах. В их числе автодорога «Уссури» Хабаровск - Владивосток, Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре - Амурск с подъездом к селу Ачан, а также Хабаровск - Биробиджан.

Трудности на дорогах возникли с утра в самом краевом центре. Город парализовали пробки. В готовности прийти на помощь автомобилистам находятся сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. На городских магистралях ведется патрулирование. К вечеру, вероятно, остановят работу паромной переправы Ванино - Холмск. Аэропорты региона выстраивают работу в соответствии с метеоусловиями.

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