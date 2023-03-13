Застрявшие в зыбучих снегах: автобусы и грузовики повисли на подъемах в центре Хабаровска

Снежный апокалипсис застал водителей врасплох Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сплоченная работа и взаимовыручка всегда выходят на первый план, когда вокруг бушует стихия. В Хабаровском крае с приходом мощного циклона дороги парализовало, однако люди не унывают, автомобилисты помогают друг другу вытолкать транспортное средство из колеи, сотрудники ГИБДД патрулируют город и при необходимости вызволяют застрявших, а спасатели из МЧС передвигаются на тяжелой технике и вытягивают тросами повисшие на склонах автобусы.

За несколько часов сотрудники подразделений ГУ МЧС России по Хабаровскому краю спасли из снежного и скользкого плена один пассажирский автобус, грузовик и легковую машину. Где-то действовали с помощью техники, а где-то толкали машины вручную.

Спасатели вытаскивают машины из снежного плена Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Маршрутный автобус вытянули с помощью троса и автомобиля на базе КАМАЗ, легковушку и микрогрузовик вытолкали со скользкого участка руками. Всего на дорогах дежурит четыре группы спасателей на полноприводной технике и с необходимым аварийно-спасательным и шанцевым инструментом, - рассказали в ведомстве.

Спасатели дежурят на дорогах города, а также на междугородних трассах, в том числе на трассе из Хабаровска в Комсомольск и во Владивосток, и из Комсомольска в Селихино. С 15:00 на дороге Комсомольск-на-Амуре - Солнечный с подъездом к поселку Горному ограничили движение пассажирских автобусов. Также для автобусов и большегрузов закрыты трассы «Уссури», Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, Комсомольск - Амурск с подъездом к селу Ачан, а также по трассе Хабаровск - Биробиджан.

Вручную толкают даже большие машины Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Снежный апокалипсис, обрушившийся на Хабаровский край прошлой ночью, пока не собирается покидать регион. Снег продолжит сыпать еще 14 марта, но уже менее интенсивно. Однако расслабляться хабаровчанам не придется. Уже в среду город попадет под влияние нового снежного циклона. Вместе с тем температура понизится, а ветер усилится. Более подробный прогноз можно посмотреть здесь.

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