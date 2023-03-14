«Я был на волосок от смерти»: чудом выживший житель Хабаровска рассказал, как тонул в бассейне на глазах посетителей

Хабаровчанин поблагодарил своего спасителя Фото: социальные сети героя публикации

История спасения мужчины в открытом бассейне Хабаровска прогремела на весь город. Обычный хабаровчанин Сергей Латкин заметил обездвиженное тело на глубине одной из дорожек и заподозрил неладное. А уже спустя несколько минут он откачивал парня и пытался вернуть его на этот свет. И ему удалось! Человек начал слабо, но все же начал дышать. Дальше работа легла уже на плечи бригады скорой помощи.

Глеб, так зовут едва не погибшего парня, пробыл в коме, подключенный к жизнеобеспечивающей аппаратуре, пару дней, выкарабкался и уже встретился со своим спасителем лицом к лицу. «КП» - Хабаровск» удалось пообщаться с героями этой истории.

Ушел глубоко в себя

Глеб рассказал редакции, что в силу специфики своей деятельности иногда приезжает в Хабаровск. Здесь мужчина посещает бассейн, плавает, чтобы поддерживать физическую форму и заботиться о здоровье. В очередной раз он пришел в открытый бассейн поплавать и решил применить практику задержки дыхания. Как оказалось, делать этого в воде не стоило.

Мужчина использовал определенную практику задержки дыхания, раньше он уже практиковал ее на суше. А в этот раз, во время упражнения сознание отключилось, и когда легким потребовался кислород, Глеб непроизвольно наглотался воды. Последнее, что помнил мужчина, это бассейн, очнулся он уже в реанимации, абсолютно дезориентированным. Несколько раз Глеб приходил в сознание и снова отключался, через два дня его перевели в общую палату, и мужчина пошел на поправку.

Долго был без воздуха

В общей сложности под водой Глеб пробыл около 6-7 минут, две из них были контролируемыми, а остальное время - уже без сознания. Еще около полутора или двух минут его откачивал Сергей Латкин уже на бортике бассейна.

- Когда вытащил его, он был весь синий, не дышал, казалось, что уже все, не живой, - рассказывал Сергей Латкин редакции.

Мужчина интенсивно проводил ему реанимацию, делал искусственное дыхание, освобождал легкие от воды. И Глеб слабо задышал. Большое количество времени без воздуха могло оказаться катастрофическим для молодого мужчины, но, к счастью, исследования показали, что гипоксия не сказалась на мозговой деятельности, а его общее состояние сейчас уже в норме.

Узнал обо всем от родных

Когда Глеб пришел в себя, родные рассказали ему, что произошло. Потом мужчина нашел пост Сергея в интернете, почитал, что писали СМИ, и постепенно начал осознавать произошедшее. Как он сказал, ему был дан шанс жить, его спасли, вернули в мир, а значит - это неспроста, значит, он должен делать что-то важное.

Встреча со спасителем

После того как Глеба выписали, он встретился с Сергеем и лично поблагодарил его за спасение, пожал руку и посмотрел в глаза человеку, который спас ему жизнь. Мужчины признали, что для них двоих это был настоящий экзамен, который доказал, что нельзя оставаться в стороне, нельзя бояться брать на себя ответственность и нельзя быть безразличным, именно такие качества важны и необходимы, причем вообще для всех сторон жизни человека.

Теперь двое - спаситель и спасенный - общаются. Жизнь преподнесла им испытание, которое оба прошли на отлично. Сергей поступил по совести, по-человечески, ответственно, а Глеб начал еще больше ценить жизнь, теперь он намерен довести все свои задуманные проекты до конца.

Мнение эксперта

Александр Лунин, начальник отдела аэромобильного медицинского обеспечения и эвакуации пострадавших ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю:

- Как правило, в каждом бассейне всегда висит инструктаж, как нужно вести себя. Кроме того, на месте обязательно должен быть смотритель или инструктор, который наблюдает за пловцами и при необходимости приходит на помощь.

В воде может сводить ногу судорогой, но от этого не тонут. Если какие-то проблемы с мышцами возникают, самое главное - не поддаваться панике, можно задержать дыхание, дотянуться до носка ноги и потянуть на себя. Судорога отпустит, человек за это время не утонет. Иногда бывает спазм голосовых связок, когда хлебнул случайно воды, сработал защитный механизм, и связки сомкнулись.

Если человек все же нахлебался воды и начал тонуть, как правило, когда его вытаскивают, жидкость успевает вытечь сама. Есть опасность, что на открытых водоемах, например, попадает тина в ротовую полость. Вот тогда надо очистить ее. А так, обычно выполняют стандартный алгоритм - освобождают дыхательные пути, делают тридцать компрессий и два вдоха, и так несколько раз. Каких-то других манипуляций проводить не требуется. Хотя у каждого инструктора есть свои приемы, кто-то еще в воде делает вдохи. Кроме того, зарубежные (европейские и американские) рекомендации предлагают начинать реанимацию утонувших с пяти спасательных вдохов и только потом провести 30 надавливаний на грудь.

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