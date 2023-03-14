Как после землетрясения: крыша обвалилась прямиком в кухню к жительнице Хабаровска

В потолке у Хабаровчанке можно наблюдать настоящее небо Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Не совсем обычный случай произошел в Хабаровске - прямо в кухню к хозяйке квартиры упала крыша. В потолке зияла огромная дыра, причем такая основательная, что видно небо, а в помещении будто взорвалась бомба - груды строительного мусора и кирпича буквально завалили кухню. Дело было еще осенью, подрядчик, занимавшийся ремонтом, проигнорировал жалобы хозяйки на провисший потолок, и в итоге грандиозное обрушение все же произошло.

Как рассказали «КП» - Хабаровск» в региональном СУ СК, на объекте работал индивидуальный предприниматель. Его работники ремонтировали крышу. А весь строительный мусор, засыпку из шлака им было поручено складывать прямо на перекрытия на чердаке. Только вот конструкция для таких схронов не подходила, основание совсем не устойчивое.

ЧП случилось осенью, квартиру хабаровчанке уже отремонтировали Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Работы начались в первых числах октября прошлого года. Как только мусор начали складировать, натяжной потолок в квартире на верхнем этаже сразу начал провисать. На видео запечатлено, как что-то тяжелое давит на полотно и вот-вот прорвет потолок. Последней каплей стал выпавший из кладки кирпич. Квартира будто начала разрушаться.

Увидев это, хозяйка сразу же побежала к ремонтнику и пожаловалась, однако тот ее слова проигнорировал и продолжил осуществлять работы. 4 октября произошло самое страшное – крыша обвалилась внутрь квартиры. На кухне не осталось ничего целого, поток строительного мусора волной снес мебель и технику.

К счастью, хозяйки в тот момент в кухне не было, но если бы она там находилась, это неизбежно привело бы к печальным последствиям. В связи с этим, следователи завели уголовное дело на индивидуального предпринимателя по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), простыми словами - подрядчик своими действиями создал угрозу жизни и здоровью жительницы этого дома.

- Следствием проведен ряд следственных действий, получены заключения судебных экспертиз, что позволило предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу, - сообщили в следкоме.

Расследование завершено, доказательства собраны, дело ушло в суд, а что же с квартирой? Как стало известно редакции, жилье и потолок хабаровчанке отремонтировали, все в порядке, а вот бизнесмену теперь грозит до двух лет лишения свободы.

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