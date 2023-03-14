Бизнес по блату: перевозчик получил место под солнцем благодаря связям в мэрии Комсомольска

Чиновники фактически руководили компанией-перевозчиком
Фото: Мария ЛЕНЦ
Предприимчивые слуги народа оказались не готовы получать одну зарплату и решили заработать на стороне. Начальник отдела транспорта управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации Комсомольска-на-Амуре и его бывший заместитель воспользовались схемой, с помощью которой дополнительный доход был гарантирован.
- По версии следствия, с октября 2021 года по март 2022 обвиняемые создали преимущество для одного предприятия в сфере пассажирских перевозок. Они обеспечили его победу в открытом конкурсе, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Действия чиновников позволили получить компании свидетельства на осуществление перевозок по нерегулируемым тарифам в Комсомольске-на-Амуре.
На этом деятельность представителей администрации не закончилась. Вопреки закону они принимали непосредственное участие в предпринимательской деятельности этого предприятия.
- Задержанные организовали как материальную, так и служебную зависимости генерального директора компании. Ему давались указания, которые были обязательны для исполнения работниками предприятия. Чиновники также распоряжались денежными средствами, доходами, имуществом, принимали решения о заключении сделок.
Выявить неправомерную деятельность удалось только после прокурорской проверки. Тогда и было принято решение о заведении уголовного дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».
Уголовное дело в отношении мужчин будет рассматривать Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре.
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