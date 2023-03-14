«Мать не находила себе места от горя»: тело исчезнувшего в новогоднюю ночь жителя Колымы нашли около дома спустя два месяца

Виктор Титаренко Фото: из ориентировки УМВД России по Магаданской области

Два месяца шли поиски бесследно пропавшего 30-летнего Виктора Титаренко, жителя поселка Хасын. Мужчина исчез в новогоднюю ночь, и до марта о нем ничего не было слышно. Родственники небезосновательно предполагали, что он мог хлопнуть дверью и начать новую жизнь. Но правда оказалась намного страшнее…

ВИДЕЛИ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Виктор исчез 31 декабря 2022 года вечером. Источник «КП» - Хабаровск» в правоохранительных органах сообщил, что ни его семья, ни его друзья не знают, куда он отправился. Он не собирался на какую-то вечеринку к знакомым, поэтому его след затерялся сразу же после пропажи.

Никто не видел его более двух месяцев в небольшом поселке, где все друг друга знают. В роковую ночь его мама, живущая в соседней от него квартире, видела и слышала сына в последний раз. Потом он вышел на улицу и отправился в неизвестном направлении.

- У него уже была похожая история. Он был в отношениях с женщиной намного старше. Тогда они уехали жить в Питер. У них не сложилось, и она от него ушла и вернулась в Магадан. А он приехал в Хасын позже, где он был и что делал, никто не знает. Он непостоянный человек. У меня было предположение, что он мог так же взять и уехать в другой город. Но его бабушка мне сказала, что телефон он с собой не взял, вот это странно, он с ним не расставался, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна (имя изменено - прим. ред.), родственница Виктора.

ШОКИРУЮЩАЯ НАХОДКА

Виктора нашли спустя два месяца. 5 марта его тело обнаружил владелец частного участка в Хасыне. Дом он использует как дачу и приехал на место с потеплением, чтобы подготовиться к будущему сезону посадки овощей. Труп мужчины лежал в сугробе, как станет известно, с момента исчезновения он все это время был там.

Участок, где обнаружили тело Фото: СУ СКР по Магаданской области

- Следов насильственной смерти и телесных повреждений не обнаружено. Он погиб от переохлаждения в нескольких метрах от своего дома, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, представитель СУ СКР по Магаданской области.

Как мужчина оказался на чужой даче, как смог зайти внутрь, почему пошел именно туда? На все эти вопросы пока что нет ответов. Следователи проводят медицинские экспертизы и другие мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Мужчина лежал под снегом Фото: СУ СК России по Магаданской области

ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ

Знакомые Виктора выдвинули еще одну версию. По их словам, он мог злоупотреблять запрещенными веществами. На данный момент экспертиза крови еще не дала результатов, чтобы однозначно придерживаться такой теории.

- Мне жалко его маму. Она хорошая женщина, очень переживала. Он вообще ей постоянно манипулировал, на шее сидел. Просил деньги, квартиру, такой был человек. А он прожигал свою жизнь, даже не знаю, работал ли вообще. Но любил выпивать и принимать…

Анна призналась, что у нее лично произошел крайне неприятный случай, связанный с Виктором, после которого она перестала с ним общаться. По словам девушки, он домогался ее при муже, после чего Анна ему пригрозила. Обиженный мужчина стал поливать ее грязью на весь поселок, и девушка испытала на себе общественное порицание на пустом месте.

- Он всегда так делал, когда ему отказывали. Я не первая. Они с братом постоянно расхаживали по поселку, цепляли девушек, Витя вообще спал со всеми подряд. Лично я его ненавидела, он испортил мне жизнь, но смерти ему никогда не желала, просто вычеркнула его из своей жизни.

До сих пор подробности гибели мужчины остаются неизвестными. Пока проводится расследование, которое даст результаты позже. Виктора искали полицейские, волонтеры, неравнодушные люди. Но никто и не подозревал, что он может оказаться в паре шагов от своего дома на чужом участке.

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