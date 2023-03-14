Искали всем городом: куда исчезла школьница из Магадана

Девочка поссорилась с мамой и сбежала из дома Фото: Надалинский Станислав

Практически ежедневно в дальневосточных регионах сообщают об очередном пропавшем ребенке или подростке. На поиски традиционно выходят не только волонтеры добровольческих отрядов, но и простые люди. Когда дело касается пропажи ребенка - медлить категорически нельзя, сами волонтеры говорят, если ребенка не найти в первые 48 часов, шансы обнаружить его живым начинают стремительно таять. Поэтому на поиски выходит максимальное количество народа. Теперь волна исчезновений подростков и детей докатилась и до Магаданской области. В столице без вести пропала ученица девятого класса. На ее поиски вышли все.

Как сообщили в пресс-службе магаданской полиции, пропала девочка не просто так. Она ушла из дома. Причиной побега стала ссора с мамой, из-за чего поругались родные люди - неизвестно, но школьница так обиделась, что выбежала из дома уже поздно ночью и отключила свой телефон, чтобы мать не смогла дозвониться.

Мама в отчаянии не находила себе места и решила обратиться за помощью к полицейским. Обращение от нее поступило практически в полночь. Оперативникам она рассказала, что произошло. Тут же были организованы масштабные поиски, проверки по знакомым, друзьям, одноклассникам. Девочка могла находиться где угодно, морозной ночью с ней запросто могла случиться беда.

- На поиск девочки были незамедлительно ориентированы все наружные наряды, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, участковые и оперативники уголовного розыска отдела МВД России по городу Магадану, - рассказали в полиции Магадана.

Помимо этого, к поискам присоединились волонтеры общественной организации «Отряд поиска пропавших детей - Магадан». Девочку искали все, и найти ее в результате удалось быстро.

После оперативных мероприятий уже в первые сутки полицейские выяснили, где школьница находится. Ее нашли в квартире знакомых, там она, вероятнее всего, планировала как минимум переночевать. Оперативники забрали подростка и передали маме. Самой девочке они прочитали подробную лекцию о том, чем могут быть опасны такие побеги из родного дома.

К счастью, с девочкой из Магадана все хорошо, она цела и невредима. Но такой счастливый конец случается отнюдь не всегда. Иногда подростки, которых в кругах поисковиков называют «бегунками», уходят из дома по собственной воле, но попадают в неприятные или страшные ситуации, даже со смертельным исходом.

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