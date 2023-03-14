«Ребятишки плачут навзрыд и гладят ее, жалеют»: в селе под Хабаровском изуродовали дворовую собаку

Бедное животное изувечили и бросили умирать в теплотрассе Фото: предоставлено редакции

«Я смотрю на нее, и у меня в груди все сжимается, сразу слезы текут, и не знаю, что делать, как помочь»… Жительница села Дружба, что под Хабаровском, обратилась к главе администрации с отчаянной мольбой о помощи бедной изуродованной собаке, обитающей во дворе. С животным кто-то обошелся жестоко - избил так сильно, что собака не может ходить, задние лапы у нее отказали, и ей приходится сквозь адскую боль волочить заднюю часть тела буквально ползком.

Сама женщина - пенсионерка, финансовых средств и физической возможности отвезти собаку в клинику у нее нет. Что в ее силах, она делает, приносит животинке покушать, попить, гладит ее и плачет, плачет…

- Это случилось недели две тому назад. Пришла соседка и говорит - там собака, она жива. Оказывается, она лежала в теплотрассе уже перебитая. Мы пришли - она там лежала и пищала. Мы подсобрали еды ей, налили воды. Она потом вылезла. Но как глянули на нее… ужас. Я без слез не могу на нее смотреть. Вот она по дороге ходит туда-сюда, таскает зад. Ребятишки подойдут, окружат ее, кто-то по головке гладит. Кто-то слезки прольет. Девочка, вон, внизу живет, так она вообще в истерике была, когда увидела, - рассказывает пенсионерка.

О том, что случилось, редакции «КП» - Хабаровск» рассказала волонтер Ольга из организации «Дом хвостикам» и попросила придать случаю огласку. Пенсионерка попросила помощи у администрации, глава поселения, в свою очередь, обратилась к волонтерам.

- Кто-то у нас в поселке поиздевался над собакой, возможно, у нее перебит позвоночник, задние лапы обездвижены. Она ползает только с опорой на передние лапы. Над ней некоторые дети издеваются, камнями бросаются. Жители уже просто не могут на это смотреть, как ее мучают боли, как ей плохо, - говорит волонтерам Светлана Рябинина, глава поселения.

С такими ситуациями в селе раньше не сталкивались, и что делать - не знают. Волонтер Ольга приехала и забрала собаку, отвезла в клинику на осмотр. Как выяснилось, вылечить животное уже не представляется возможным.

- В собаку стреляли, в позвоночнике у нее пуля. Это показал рентген. Все, она больше уже не сможет ходить на четырех лапах и так и останется инвалидом до конца дней, - говорит редакции Ольга.

В позвоночнике нашли пулю, собака не сможет больше ходить Фото: предоставлено редакции

Кто это сделал с беззащитным животным, неизвестно. Пока никаких заявлений в правоохранительные органы написано не было, люди были шокированы происшествием и просто не представляли, что делать и куда бежать, кроме как к властям. Пока собаку будут лечить, вероятно, ей потребуется специальная коляска и, конечно, пожизненный уход неравнодушного человека.

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