Билась в конвульсиях с пеной во рту: собаку отравили в Хабаровске

Животное мучалось от боли не могло встать Фото: скриншот из видео

Догхантеры отравили бродячую собаку в Хабаровске. Это произошло во дворах на Карла Маркса, где обитают чипированные стаи. Бьющееся в конвульсиях животное нашли местные жители, которые пытались помочь пострадавшему псу.

УВИДЕЛ РЕБЕНОК

Свидетель этой ситуации обратился в редакцию «КП» - Хабаровск». Жительница города объяснила, что происходящее они увидели в выходной, когда находились семьей дома.

- Мой ребенок подбежал ко мне с криками, что собаке больно. Я сначала не поняла, о чем он говорит, но потом выглянула в окно. На льду лежал пес, изо рта шла пена. Я выскочила на улицу, но собака уже убежала, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга, очевидица произошедшего.

Рядом с домом находится ветклиника. Ольга хотела отнести собаку туда, чтобы ей оперативно помогли. Но недоверчивое животное поспешило убежать и спрятаться от потенциальной опасности. К сожалению, как женщина не искала пса, все безрезультатно.

- Я уверена, что это было отравление. Собака долго не могла встать на лапы, потому что упала прямо на самом скользком участке. Я тоже оказалась на льду, поэтому не смогла ее догнать. Было видно, как животное мучается в судорогах. Я думаю, она не выжила…

НЕ ОСТАВИЛ УЛИК

Ольга рассказала, что бродячие псы проживают в их районе и регулярно сбиваются в стаи. Жительница объяснила, что они неагрессивные, на людей не нападают. Все местные собаки чипированы, с бирками на ушах. Тем не менее, кому-то они сильно «мешали жить». Кто отравил животное, неизвестно. Свидетелей подкладывания яда также нет.

- К сожалению, таких историй в городе очень много. Поймать нарушителей очень сложно, особенно с поличным, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Коваленко, депутат закдумы Хабаровского края, зоозащитница.

Напомним, в прошлом году по городу уже прокатывалась волна отравлений бродячих псов. Жители Горького видели, как мужчина раздает собакам «лакомства». После такого угощения животные скоропостижно умирали в мучениях. Неравнодушные прохожие выяснили, что неизвестный раздавал колбасу и сосиски, внутри которых находился мышьяк.

УГРОЗА КАЖДОМУ

Жертвами становились не только бродячие животные, но и домашние питомцы. Собака может съесть отраву во время прогулки, а хозяин может не успеть вовремя оттащить любимца от находки.

- Если такое произошло, необходимо животному вколоть противоядие Пиридоксин, это витамин B6. Укол ставится в мышцу, лучше в бедро, из расчета три миллилитра на два килограмма веса. Затем собаку нужно срочно везти в клинику на капельницу.

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