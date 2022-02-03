«Сыночком стал моим дворовым»: пса, спасенного местными жителями, жестоко отравили в Хабаровском крае

Животное боролось за жизнь, но отравление оказалось слишком серьезным Фото: предоставлено Ольгой

В селе Тополеве произошел ужасающий случай. Неизвестные отравили собаку, проживающую недалеко от жилых домов. Девушка, которая обычно кормила пса, направлялась к его жилищу, чтобы принести завтрак. Но вместо приветливо виляющего хвостом любимца она увидела еле стоящего на лапах пса с идущей изо рта пеной. Девушка незамедлительно связалась с клиникой и, дождавшись помощи с перевозкой, доставила животное в «Бетховен». Собаке поставили капельницы, и казалось, что опасность миновала. Пес проявлял активность, прыгал и бегал, однако беда не приходит одна. В ту же ночь после выздоровления, его отравили повторно, и лохматый любимец жителей скончался.

- Как предполагают медики, пес умер из-за отека мозга после отравления. Точно сказать, чем его отравили, мы не можем, потому что ближайшая лаборатория, которая делает вскрытие и дает такие заключения, находится в Приморье. Везти туда животных очень дорого, ведь мы все делаем на свои деньги, - рассказала «КП»-Хабаровск» Светлана Борчукова, волонтер.

ЗАЩИТНИК ДВОРА

Местные жители очень огорчены произошедшим. По словам свидетелей, этот пес проживал в собственной будке на протяжении семи лет. Когда-то давно его выкинули хозяева. Он пришел на стройку, где в то время возводили жилые комплексы. Там он нашел своих защитников в лице местных жителей. Они отстроили ему свой небольшой домик и посадили на цепь. Будка находилась рядом с вагончиком охранника и по совместительству дворника – лучшего друга черного пса. Мужчина кормил питомца, жители близлежащих домов также приносили еду. Полгода назад у пса появилась новая подруга – девушка Ольга, для которой забота о хвостатом стала ежедневным занятием.

Пес послушно ждет ужин, приготовленный девушкой Фото: предоставлено Ольгой

- Я видела, что дворник кормит его сухим кормом, а он его неохотно ест. Я специально покупала говядину, варила ему кашки. Сыночком стал моим дворовым. Уже как в привычку вошло ему готовить кушать, кормить утром и вечером. Я не могла лечь спать зная, что я его не покормила, - рассказала «КП»-Хабаровск» Ольга, местная жительница.

Как рассказывают очевидцы, пес верно сторожил свою территорию, никого не кусал и никому не мешал. У Ольги, например, окна выходили прям на собачью будку, и никакого шума или лая по ночам из нее не раздавалось.

Жители не боятся гладить собаку Фото: предоставлено Ольгой

РОКОВОЙ ДЕНЬ

Собаку отравили ночью. Ольга, увидевшая умирающее животное, сняла происходящее на видео и распространила в интернете.

- Многие пишут, что он погиб, потому что я снимала вместо того, чтобы сразу везти в клинику. Я. Естественно, одна его не смогла понести и позвонила охраннику. Пока он одевался. и грелась машина, я быстро сняла видео, Я сделала это, чтобы огласить ту реальность, которая есть сейчас. Многие сомневаются, что собак травят намеренно, но это действительно происходит, - поделилась Ольга.

В клинике смогли поставить собаку на лапы. Как рассказывает девушка, к вечеру он полностью отошел от отравления, начал прыгать и бегать. Она проконсультировалась с людьми, которые сказали, что если собаку откапают, то угроза миновала. Сначала пса оставили в специальном помещении, но ему не сиделось на месте после привычного места обитания. Пес начал разносить все вокруг, и тогда было принято решение вернуть его в родную будку.

Черный пес отдыхает в своей будке Фото: предоставлено Ольгой

- Так получилось, что мы вернули собаку в два часа ночи. Мы не думали, что такое может произойти повторно из-за какой-то тупой веры в людей и непонимания этой жестокости. Однако собаку снова отравили, и на этот раз спасти уже не получилось. Хоронили пса мы вместе с дворником на следующий день. Когда я утром пришла его кормить, то он был еще теплый, мягкий, только лапы окоченели, - с грустью рассказывает девушка.

ЖЕСТОКОЕ ОТНОШЕНИЕ

Кто убил любимца жителей Тополева, остается неизвестным. Видимо, кому-то очень мешала собака, на которую за семь лет не было ни одной жалобы. Но фак остается фактом. Отравитель намеренно подкидывал яд два дня подряд.

- Мы думаем, что либо кто-то из вредности, либо начитавшись негатива в СМИ. Сейчас в сети постоянно крутятся ролики, что собаки кого-то покусали, кого-то закусали. Но этот пес был безобидный, сидел на цепи. Непонятна эта жестокость, - рассказала Светлана Борчукова.

Зоозащитники сообщили, что это далеко не первый случай намеренного убийства собак. Нередко жертвами отравителей становятся и домашние псы, проживающие в частном секторе.

- Это происходит и в селе Восточном, и в разных районах Хабаровска. Теперь Тополево. Люди специально разбрасывают отраву, - прокомментировала Светлана Борчукова.

В комментариях под постом в Инстаграме, где появилось видео с умирающей собакой, также полно комментариев, в которых люди делятся похожими случаями.

- У нас подкинули отраву в ограду частного дома, отравили двух собак. Сейчас они борются за жизнь.

- Идешь с домашней собакой гулять и боишься. В том году не уследили и где-то около дома собака съела что-то. Еле откачали.

- Мою собаку так же отравили, очень сильно мучалась, спасти не смогли.

Недавно волонтеры опубликовали в интернете фотографии, на которых представлены псевдо вкусняшки, которые люди подбрасывают бездомным животным. Внутри сосисок находились бритвы и неизвестные таблетки. Таким образом, люди пытаются травить собак, подсовывая им опасные «угощения».

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