Соцсети обсуждают видео с ребенком, идущим в окружении стаи бездомных собак в Хабаровском крае

Малыша окружили как минимум семь псов
Фото: Скриншот с видео
Соцсети Хабаровского края активно обсуждают видео из Советской Гавани. На кадрах ребенок идет по улице в окружении стаи бродячих собак. Некоторые пользователи в ужасе от происходящего, вторые не усмотрели никакой угрозы для малыша.
На опубликованных кадрах ребенок идет по дороге, когда к нему подбегает стая собак. Малыша окружили как минимум семь псов. Животные покружили вокруг малыша, сопроводили его до перекрестка и убежали в противоположную сторону. Обошлось без нападений и травм.
В комментариях под видео разгорелся ожесточенный спор. Часть пользователей не считает такую ситуацию приемлемой. Аргумент: «Никто не знает, что на уме у собак. Сегодня добрая, завтра злая - они непредсказуемы». Другие парируют: «Псы подбежали к ребенку с виляющими хвостами, видно, что они его знают и не причинят вреда».
- Тело собаки демонстрирует эмоции и настроение. Виляние хвостом не всегда говорит о доброжелательности животного. Главное помнить об этом и лишний раз не провоцировать собаку. Если вы чувствуете напряжение, исходящее от животного, не нужно пытаться его погладить, а также не стоит делать резких движений, - рассказала «КП» кинолог Ольга Зуева.
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ НАПАДЕНИИ СОБАКИ?
- если есть возможность, заберитесь туда, где собака вас не достанет (дерево, ближайший подъезд, водоем);
- если встречи с псом не избежать, не поворачивайтесь к животному спиной и не смотрите в глаза;
- не падайте на землю;
- кричите уверенным устрашающим голосом;
- старайтесь не показывать собаке свой страх и не суетитесь;
- постарайтесь ударить собаку прежде, чем она вас укусит. Слабые места пса - нос, глаза, затылок, суставы лап, гениталии;
- используйте подручные средства (камни, палки, зонтик, пакет с продуктами и так далее);
- обзаведитесь отпугивателями собак. Они бывают ультразвуковыми, химическими и шумовыми.
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