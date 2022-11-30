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Здоровье30 ноября 2022 3:46

В Хабаровске стартует конкурс «Клиника года-2023»

«Комсомольская правда» - Хабаровск» объявляет о старте ежегодного конкурса «Клиника года - 2023»
Источник:kp.ru
В Хабаровске стартует конкурс «Клиника года-2023»

В Хабаровске стартует конкурс «Клиника года-2023»

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

На сегодняшний день самым главным подтверждением успешной работы любого медицинского учреждения являются отзывы и выбор пациентов.

Понятие пациентоориентированности в последние годы прочно вошло в обиход медицинских работников как в стационарах, так и в поликлиниках. Сейчас практически все медучреждения нацелены на то, чтобы пациенты были удовлетворены всеми аспектами оказания медицинской помощи - от квалификации врачей до комфортной среды клиники.

Чтобы выявить наиболее эффективно работающие учреждения здравоохранения, по мнению жителей Хабаровского края, хабаровский филиал АО ИД «Комсомольская правда» проводит ежегодный конкурс «Клиника года».

В 2023 году конкурс пройдет в Хабаровске уже в шестой раз.

Отдать голос за самое достойное, по вашему мнению, медицинское учреждение Хабаровского края можно по ссылке. Голосование продлится до 31 марта 2023 года. Награждение пройдет 7 апреля, во Всемирный день здоровья.

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