В Хабаровске стартует конкурс «Клиника года-2023» Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

На сегодняшний день самым главным подтверждением успешной работы любого медицинского учреждения являются отзывы и выбор пациентов.

Понятие пациентоориентированности в последние годы прочно вошло в обиход медицинских работников как в стационарах, так и в поликлиниках. Сейчас практически все медучреждения нацелены на то, чтобы пациенты были удовлетворены всеми аспектами оказания медицинской помощи - от квалификации врачей до комфортной среды клиники.

Чтобы выявить наиболее эффективно работающие учреждения здравоохранения, по мнению жителей Хабаровского края, хабаровский филиал АО ИД «Комсомольская правда» проводит ежегодный конкурс «Клиника года».

В 2023 году конкурс пройдет в Хабаровске уже в шестой раз.

Отдать голос за самое достойное, по вашему мнению, медицинское учреждение Хабаровского края можно по ссылке. Голосование продлится до 31 марта 2023 года. Награждение пройдет 7 апреля, во Всемирный день здоровья.