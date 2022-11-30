Выбираем медицинские учреждения, которым доверяют Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Проект «Клиника года» - это не просто навигатор по медицинским учреждениям Хабаровска и Хабаровского края.

Наш проект - настоящий эпицентр здравоохранения, где своими знаниями и достижениями делятся ведущие эксперты. А еще это конкурс, в котором за лучшие клиники и их предложения голосуют сами пациенты.

Одна из главных целей проекта - сделать сферу медицины более открытой для каждого жителя Хабаровского края, узнать, какие клиники пользуются доверием горожан, привлечь хабаровчан в самые достойные медицинские учреждения. Осветить новые, качественные методы диагностики и лечения. Более объемно рассказать об инновациях и спектре услуг медицинских учреждений.

Помимо этого, мы хотим обратить внимание, поощрить и распространить передовой опыт современных медицинских клиник, поддержать инновационные методики и подходы в учреждениях здравоохранения Хабаровского края, повысить уровень доверия и лояльность пациентов.

Участниками конкурса «Клиника года-2023» могут стать федеральные, муниципальные и частные медицинские учреждения, специализирующие в разных направлениях медицины.

Проголосовать за медицинскую организацию можно, перейдя по ссылке. Голосование продлится до 31 марта 2023 года. Награждение пройдет 7 апреля, во Всемирный день здоровья.