«Клиника года» пройдет в Хабаровске в шестой раз Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Сегодня «Клиника года» - это масштабный проект, который проходит в двадцати регионах России и удостоен благодарности Минздрава РФ.

«Клиника года» - это более четырех месяцев активного общения с жителями Хабаровского края на интернет-ресурсах и в радиоэфире медиагруппы «Комсомольская правда».

В данном проекте вы сможете узнать о медицинских учреждениях края, их истории, ведущих специалистах, современном развитии, инновационных методах и подходах.

Уникальный проект «Комсомольской правды» «Клиника года-2023» в шестой раз пройдет в Хабаровском крае.

Вместе с читателями наших газет, посетителями сайта hab.kp.ru, радио «Комсомольская правда» и экспертами в мире медицины мы выбираем лучшие медицинские учреждения Хабаровского края.

Проголосовать за участников можно, перейдя по ссылке. Награждение пройдет 7 апреля, во Всемирный день здоровья.