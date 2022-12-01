Ставила на горох и называла ничтожеством: жительница Хабаровска вымещала ненависть к мужчинам на внуке, пытая его два года

Бабушка била внука, в том числе крышкой от кастрюли, ставила на горох, систематически оскорбляла Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

При упоминании бабушки у многих вырисовывается облик заботливой женщины, которая встретит с распростертыми объятиями, накормит, обязательно даст что-нибудь с собой и пожелает всего самого наилучшего. Но 51-летняя хабаровчанка никак не вписывается в подобный образ. Агрессивная и деспотичная женщина не просто держала внука в ежовых рукавицах, а натурально над ним издевалась.

ДЕТСКИЙ АД

Ирина (имя изменено - прим. ред.) жила вместе с дочерью и ее двумя детьми - девочкой и мальчиком. Во внучке женщина души не чаяла: лелеяла ее, потакала капризам, дарила подарки. Для девочки Ирина была той самой заботливой бабушкой. 10-летнего внука она, наоборот, ненавидела всем сердцем. Мальчику доставались лишь тумаки да оскорбления.

- Она била внука крышкой от кастрюли, ставила на горох, систематически оскорбляла, в том числе матом, и унижала. Истязания она объяснила тем, что испытывает ненависть ко всему мужскому полу, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах.

В таком ужасе ребенок жил жутких два года. Особенно страшно было, когда бабушка напивалась. Тогда удары становились больнее, а слова - оскорбительнее. Мать детей о происходящем прекрасно знала, но поделать ничего не могла - деньги на большую семью зарабатывать нужно.

СПАСЕНИЕ

В 2022 году ребенок пришел в школу со следами побоев. И тут важно: это заметили учителя. У мальчика аккуратно спросили: «Что произошло?», он все рассказал. Школа сообщила о чудовищном отношении к ребенку в подразделение по делам несовершеннолетних. Инспекторы начали разбираться и вскрыли все эти жесткие факты.

- Хабаровчанка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Истязание». В ходе расследования установлено, что женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение насильственных преступлений, злоупотребляла алкоголем, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

- Суд назначил виновной наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Женщина больше не живет с дочерью и внуками. Что до матери, то в ее отношении составлен административный протокол за неисполнение родительских обязательств.

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