Дети играют гильзами: 71-летняя жительница Хабаровска, уехавшая добровольцем в зону СВО, просит помочь школьникам Донбасса

Школьники из Рубежного нуждаются в игрушках и канцтоварах Фото: Александр КОЦ

Наталья Пасика, 71-летняя пенсионерка из Хабаровска, продолжает работать в луганском госпитале. Хабаровчанка отправилась в зону проведения спецоперации добровольцем, чтобы помогать раненым солдатам. На месте она держит связь с отделением Общероссийского народного фронта, причем как с местным, так и с хабаровским. Доброта и широта души хабаровчанки не знает границ, помимо того, что она самоотверженно и мужественно ринулась на помощь тем, кто был ранен в бою, женщина не смогла оставить без своего участия еще одно дело - дети в одном из городов Донбасса остались безо всего, а вместо игрушек у них стреляные гильзы…

- Я сейчас работаю волонтером в Луганске, поддерживаю тесную связь с ОНФ, и в беседе я узнала, что есть такой город - Рубежное, от которого почти ничего не осталось. Но люди там живут, дети ходят в школу, а от школ тоже ничего не осталось. Укомплектовать удалось две школы из шести, в одной из них учатся 246 человек. Но им катастрофически не хватает ни канцелярских товаров, ни наглядных пособий, в общем, школа практически не укомплектована, чтобы нормально заниматься с ребятами, - передает хабаровское отделение ОНФ слова Натальи Пасики.

Она добавляет, что у нее есть конкретный список, в чем там, в Рубежном, дети остро нуждаются. Этот перечень она уже отдала в хабаровское отделение народного фронта. Как рассказали в ОНФ, женщина сама некоторое время помогала на сортировке вещей в офисе фронта. Наталья Пасика знает, хабаровчане - отзывчивые, чуткие и добрые, она видела, сколько всего несли для бойцов, и понимает, что дети обделенными вниманием дальневосточников точно не останутся.

- Я очень прошу наших предпринимателей, наших неравнодушных граждан помочь собрать все необходимое и отправить сюда ребятам. Они будут очень благодарны. Потому что там дети… у них игрушки - это стреляные гильзы, нет у них ни игрушек, ни сладостей. Они ничего не видят. Любая поддержка, любой подарок, даже магнитик на холодильник им будет в радость, - говорит со слезами на глазах хабаровчанка.

До Нового года остался всего месяц, для всех детей этот праздник - самый главный и волшебный. Наталья Пасика мечтает, чтобы дети там, в Рубежном, хотя бы к Новому году получили то, что им нужно, и то, что им хочется, и тогда они смогут снова поверить в добро, сказку и чудо.

Узнать более подробную информацию о том, как помочь детям из Рубежного, можно в отделении ОНФ в Хабаровске, или по телефону исполкома 8 (2412) 316159.

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