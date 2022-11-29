«Мы преклоняемся перед Вашим мужеством»: росгвардейцы встретились в Луганске с 71-летней хабаровчанкой-добровольцем

Наталью Пасику поздравление воинов-дальневосточников очень растрогало Фото: пресс-служба Росгвардии

Она уехала за тысячи километров от родного Хабаровска, от дома, где остались ее родные, и теперь каждый новый день она встречает вдали от семьи. Наталья Пасика, 71-летняя хабаровчанка, отправилась добровольцем в зону проведения спецоперации с единственной целью - сделать все возможное, чтобы помочь и поддержать раненых солдат.

«КП» - Хабаровск» следит за Натальей Пасикой с самого первого дня, как она обратилась в хабаровское отделение Общероссийского народного фронта с необычной просьбой - отправить ее на Донбасс добровольцем. К этой цели она шла долго, больше месяца, и теперь ее достигла - приступила к работе в госпитале. Можно без преувеличения сказать, что за ее судьбой наблюдает, пожалуй, вся Россия.

Сама женщина говорит, что не понимает, почему к ней так много внимания, а вот земляки-дальневосточники совсем другого мнения, ее история воодушевляет, за нее переживают многие. Узнать, как устроилась хабаровчанка, и поздравить ее с Днем матери отправились росгвардейцы.

- Мы преклоняемся перед вашей самоотверженностью и мужеством. Далеко не каждый человек способен преодолеть тысячи километров, чтобы помогать людям в районе проведения специальной военной операции. Ваш пример милосердия, силы духа и любви к Родине вдохновит еще множество людей. Сегодня позвольте от лица воинов-дальневосточников поздравить вас с самым теплым и нежным праздником - с Днем матери, пожелать вам крепчайшего здоровья и долгих лет жизни, - с такими словами к Наталье обратился воин-дальневосточник, представитель Росгвардии.

Женщину такое внимание и поздравление очень растрогало. Она крепко обняла рогвардейца-дальневосточника, приняла презент и пригласила гостей на чай.

К слову, Донбасс - совсем не чужая для Натальи Пасики территория. Женщина родилась в Донецкой республике, но потом уехала на Дальний Восток и вот уже 50 лет живет в Хабаровске. Добровольцами на спецоперацию ушли ее сын и внук, и тогда мать решила, что не может оставаться в стороне - отправилась помогать в госпитале. Это настоящий поступок сильной личности, женщины, матери, который просто нельзя было оставлять без внимания.

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