«Я сама управляю своей жизнью!»: 71-летнюю хабаровчанку отправили добровольцем в зону СВО

Наталья Пасика будет ухаживать в госпитале за ранеными Фото: скриншот с видео

В Хабаровске 71-летнюю Наталью Пасику, которая просилась поехать добровольцем в зону проведения спецоперации, отправили в Луганск. Утром 22 ноября женщина поднялась на борт самолета – ее мечта, наконец, сбылась, она будет помогать раненым в госпитале.

«КП» - Хабаровск» следит за этой историей с самого начала, женщина пришла в краевое отделение общероссийского народного фронта примерно месяц назад и заявила, что хочет помогать раненым ребятам там, на Донбассе.

Необычная просьба застала исполком врасплох, такие добровольцы там нужны – у Натальи Пасики 10-летний опыт ухода за лежачими больными и оконченные курсы сестер милосердия. Вопрос тогда взяли в разработку, а пока он решался, ей предложили помогать здесь, в Хабаровске, сортировать вещи для бойцов. И вот, спустя время, ее все же отправляют на Донбасс.

- Сегодня Наталья Богдановна улетела, ее борт был в 7:15. Она летит Хабаровск – Иркутск – Москва, там ее встречают, она пересаживается на поезд, едет до Ростова, там ее встречают и потом она едет в Луганск, в госпиталь медицинских катастроф. Пока определили на месяц с открытой датой, может быть останется на три месяца, но сама Наталья Богдановна собирается остаться там до весны, потом вернется, как говорит, посадит дачу и там посмотрит. Она рада, говорит, что наконец-то! – рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Галангуева, координатор по организационным вопросам краевого отделения ОНФ.

В аэропорту уже перед самой посадкой Юрий Рошка, руководитель исполкома ОНФ обратился к Наталье с просьбой передать письма поддержки от хабаровчан ребятам, которые будут находиться под опекой Натальи Богдановны. На это женщина по военному четко ответила руководителю исполкома – «будет сделано!».

Наталья Пасика на самолет пошла в приподнятом настроении, и, как ей это присуще, бодро и с песней. Она говорит, что самое главное в жизни, а особенно в такое время, как сейчас, это не давать хандре овладеть собой.

Мудрая женщина говорит, что человек должен взять себя и встряхнуть, а затем двигаться дальше. В качестве примера она привела строчку из песни – «ломай себя сам, чтобы жизнь не ломала», именно с таким девизом женщина идет по жизни и никогда не унывает.

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