«Решаем вопрос с билетами»: 71-летняя хабаровчанка готовится ехать добровольцем в Донбасс

71-летняя хабаровчанка будет помогать раненым на Донбассе Фото: Наталья Далангуева, ОНФ

История 71-летней хабаровчанки, которая обратилась в ОНФ с необычной просьбой - отправить ее добровольцем на Донбасс, получила развитие. Как стало известно «КП» - Хабаровск», женщину все же отправят в Донецкую республику, дело стоит сейчас только за справкой о состоянии здоровья. После того как она пройдет врачей, будет принято окончательное решение.

О том, что цель почти достигнута, Наталье Пасике сообщил лично руководитель исполкома ОНФ Юрий Рошка, когда женщина занималась сортировкой вещей для солдат.

- Принято решение, в первую очередь, чтобы вас отправить туда, а этот вопрос практически решен, необходимо получить от вас справку о состоянии здоровья, чтобы мы были спокойны за вас, что нет никаких противопоказаний - дорога длинная от Хабаровска в другую часть страны. Коллеги там уже работают по вопросу подбора медучреждения с учетом вашего опыта, чтобы вы работали. Если у вас состояние здоровья позволяет, решаем вопрос по приобретению билетов, и коллеги наши вас встретят и довезут до того медучреждения, где будете работать, - сказал Юрий Рошка.

Хабаровчанку обеспечат проездом туда и обратно. На месте, по ходу дела, она сама решит, оставаться ли в госпитале лишь на две недели, как предлагается, или задержаться на столько, на сколько хочет. После того как руководитель исполкома объявил Наталье о решении, женщина поблагодарила и обняла Юрия Рошку. Это событие стало для нее особенным, потому что было желанным.

- Мы будем сопровождать ее на всем пути. Сейчас ведем переговоры, в каком госпитале ее могут принять. Билетами ее обеспечат туда и обратно. Наталья Богдановна настроена позитивно, она очень хочет поехать. Дважды уже приходила помогать сортировать вещи для мобилизованных. Она говорит, что где родился, там и пригодился. Когда сообщили, что поедет, Наталья очень обрадовалась, сказала, что душа болит за пацанов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Далангуева, координатор по организационным вопросам краевого отделения ОНФ.

Хабаровчанка говорит, что здоровья и энергии ей хватит, а сотрудники ОНФ отзываются о ней с особой теплотой, называют Наталью бойкой, мобильной, активной. С просьбой отправить ее в ДНР она пришла в ОНФ около месяца назад, женщину готовы были отправить, но введенное военное положение на Донбассе тогда немного изменило планы.

Сейчас ситуация разрешается в пользу хабаровчанки, туда, кстати, добровольцами ушли ее сын и внук, а теперь сама женщина не может сидеть сложа руки, она готова ехать и делать все, что от нее зависит, на благо родины.

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