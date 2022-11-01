Хорошее питание и уютное проживание: в Хабаровском крае посмотрели, как устроен быт мобилизованных

Солдаты получают сбалансированное питание Фото: телеграм-канал Евгения Никонова

«Как там, в воинской части, живет мой муж, мой сын, нормально ли он питается, хватает ли ему, а вдруг он мерзнет или заболел?» - это обычные вопросы, над которыми размышляют жены и мамы тех, кого мобилизовали и отправили на переподготовку в часть. Пока мужчины отрабатывают навыки военной подготовки, здесь, на гражданке, родные за них не перестают переживать.

Посмотреть, как устроен быт мобилизованных, какие условия для проживания организованы в воинских частях, и что еще требуется солдатам, чтобы чувствовать себя комфортно, отправились зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов вместе с военкомом края Евгением Евлампиевым и представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта. Они посетили две части - в Князе-Волконском и в Вятском.

Руководитель исполкома ОНФ и зампред правительства пообщались с мобилизованными Фото: телеграм-канал Евгения Никонова

- Пообщались с мобилизованными, проверили условия размещения земляков. Одним из вопросов на единый номер 122 был вопрос питания. Как рассказали ребята, кормят хорошо, еда выглядит аппетитно. Выдают и конфеты, - пишет в своем телеграм-канале Евгений Никонов.

Дефицита сладкого солдаты не ощущают Фото: телеграм-канал Евгения Никонова

На фотографиях видно, что недостатка в еде в частях нет. На раздаче полные разносы витаминов, овощей, нет дефицита с хлебом, маслом и сладким.

Военнослужащие в частях получают практически все необходимое. Из того, чего им не хватало, были термометры, глюкометры и тонометры. Как сказал зампред, все необходимое им подвезли.

В части привезли термометры, тонометры и глюкометры Фото: телеграм-канал Евгения Никонова

Между тем на территории всего Хабаровского края идет активная и единая работа по сбору помощи для военнослужащих. Буквально все волонтерские движения встали на поддержку мобилизованных, стали появляться и новые организации. Например, волонтерская организация «Золотые руки ангела» - до недавнего времени отделения в Хабаровске не было, но несколько неравнодушных женщин инициировали открытие здесь, чтобы помогать в силу своих возможностей. Волонтеры уже наладили практически масштабное производство пятиточечников, а сейчас начинают шить эвакуационные носилки для солдат.

Предприниматели целыми машинами отправляют гуманитарные грузы в части, среди собранного есть все - от чая до спичек, одежды и лекарств. Помощь оказывают не только солдатам, но и семьям, оставшимся без мужской руки. Пока мужчины отстаивают интересы страны, женщины и дети разбираются с бытовыми делами. Здесь им на помощь приходят волонтеры из «Молодежки ОНФ» и депутаты. Помощь оказывают даже в элементарном - беременным и женщинам с детьми помогают с походами в магазин, сборкой мебели, бытовыми вопросами, бабушкам колют дрова, помогают по хозяйству.

Эта мобилизация серьезно сплотила жителей края, каждый неравнодушный человек стремится внести свою лепту в общее дело, помочь тем, кому немного труднее сейчас.

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