«Все хорошо, он дома»: ОНФ помог ошибочно мобилизованному хабаровчанину вернуться домой

Благодаря ОНФ хабаровчанин вернулся домой. Фото: скриншот с видео

Всколыхнувшая социальные сети история мужчины, которому поставлен диагноз «шизофрения», но которого все равно мобилизовали по повестке, разрешилась в пользу хабаровчанина - спустя почти месяц Павел вернулся домой из воинской части в Бикине.

С чего все началось

В хабаровское отделение общероссийского народного фронта обратилась супруга Павла, когда тому пришла повестка из военкомата. Явившись по запросу, Павел тут же был отправлен в Бикин, в воинскую часть, на переподготовку. Как рассказали в ОНФ, мужчина еще с 2017 года стоит на учете в психиатрической клинике, его диагноз - шизофрения.

Узнав о случившемся, супруга Павла приехала в часть и предоставила все документы, женщину заверили, что в ситуации обязательно разберутся. Но спустя некоторое время мужчину, не проходившего по медицинским показаниям, уже распределили в стрелковый батальон.

- Звонит мне муж и говорит, что началось распределение по батальонам, и его зачисляют в стрелковый. Я прошу - помогите, пожалуйста, потому что может произойти непоправимая ситуация, - говорит в видеообращении супруга мобилизованного Наталья.

Помощь ОНФ

Общероссийский народный фронт вмешался в ситуацию, после чего 13 октября Павла увезли в 301 клинический госпиталь для подтверждения диагноза. Там ему присвоили категорию «Д» с формулировкой: «Тяжело переносит большие группы людей, теряется в незнакомых ситуациях. В таких случаях отмечается напряженность, беспокойство».

Своих не бросаем

Через несколько дней Павла выписали и вернули в часть, а не домой. Мужчина оставался в казарме еще сутки, а на все вопросы о его дальнейшей судьбе Павла уверяли, что вопрос его решается. ОНФ снова вмешался в ситуацию и обратился в органы власти.

- Мы били во все колокола, где можно. Скажу так, его сначала отправили в 301 госпиталь, затем было принято решение о присвоении ему категории «Д» через комиссию по частичной мобилизации при губернаторе края. В пятницу вечером его отпустили домой, сейчас все нормально, он дома, - рассказал «КП» - Хабаровск» Юрий Рошка, руководитель исполкома ОНФ.

Центр содействия ошибочно мобилизованным, открытый на базе ОНФ, помог в разрешении этой ситуации. Как отмечают сами сотрудники фронта, они беспокоились за эмоциональное состояние Павла. Теперь мужчина вернулся домой, и они вместе с супругой Натальей записали видеообращение в адрес отделения ОНФ со словами благодарности.

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