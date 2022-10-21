«Я своих не брошу»: 71-летняя жительница Хабаровска хочет помогать раненым военным

Наталья Богдановна хочет помогать ухаживать за раненными на Донбассе. Фото: скриншот с видео

Она не может сидеть, сложа руки, пока ее соотечественники освобождают территории, атакуемые неонацистами, она понимает, что там, на Донбассе, раненым нужна ее помощь. Она готова делать все, что от нее зависит - менять повязки, обрабатывать раны, кормить, поить, да и просто поддерживать беседой, добрым словом тех, кто сейчас остро нуждается в человеческой заботе. С таким посылом 71-летняя жительница Хабаровска Наталья Богдановна пришла в краевое отделение общественного народного фронта и попросила отправить ее добровольцем в зону СВО.

Возраст - факт номинальный

Наталья Богдановна родилась на Украине, на тот момент в Сталинской области, ныне это Донецкая республика. Ее мама в 15 лет сбежала на фронт и прошла всю войну, будучи совсем еще юной девочкой, и получила медаль за отвагу. Сама Наталья Антоновна вот уже 50 лет живет в Хабаровске, и с началом спецоперации у нее появилось четкое ощущение, что она должна вернуться на Донбасс именно сейчас, что она там нужна, что она может сделать хоть что-то, чтобы помочь своим соотечественникам.

- Наталья Богдановна к нам пришла, и мы сами были удивлены, с какой просьбой она пришла. Это миниатюрная женщина небольшого роста, но в которой есть эта жилка - сила воли, сила духа. Ей 71 год, но и в таком почетном возрасте она все еще работает вахтером посуточно. И она не может сидеть сложа руки и считает, что родина сейчас в ней нуждается, и хочет быть полезной именно там. Живая, боевая, крепкая, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Наталья Далангуева, координатор по организационным вопросам краевого отделения ОНФ.

Где родился, там и пригодился

Внук Натальи Богдановны вызвался участвовать в спецоперации добровольцем. В зону он уехал еще в июле. Затем так же поступил и сын женщины - на Донбасс его отправили совсем недавно. С мужчинами все в порядке, они находятся там, вот и сама Наталья Богдановна уверена, что и ее место именно там, где она родилась.

- Я думаю, сегодня мама бы сказала мне: «Чего ты ждешь? Твой внук и сын ушли добровольцами на войну. Твое место тоже там, на родине!» - говорит сама Наталья Богдановна. - На войне, к сожалению, бывают раненые. Их нужно не только лечить, но еще и кормить, поить, да просто поддержать добрым словом.

Наталья Богдановна твердит, что не станет никому обузой, она будет делать все, что может, чтобы внести свой вклад в победу, чтобы помочь людям.

Женщина знает, на что идет

Поехать и работать в госпитале на Донбассе женщина решила не просто так. Она оканчивала курсы сестер милосердия, у нее за плечами 10-летний опыт ухода за лежачими больными. Но главное, конечно, это невероятное желание хоть чем-то помочь людям.

Общественный народный фронт ищет варианты отправки Натальи Богдановны на Донбасс. Женщина просила прикрепить ее к какой-нибудь группе, отправляющейся туда, чтобы она могла уехать с ними. В связи с последними событиями и введением на территории военного положения пока отправить ее туда не представляется возможным.

- Изначально мы планировали отправить Наталью Богдановну на Донбасс с группой волонтеров, которые развозят гуманитарную помощь. Но с учетом введения военного положения вопрос пока остается открытым. Нам надо поменять тактику, мы рассмотрим варианты, как это сделать, - рассказал «КП» - Хабаровск» Юрий Рошка, руководитель исполкома.

Пока народный фронт ищет пути решения, женщине предложили временно помочь организации здесь, в Хабаровске. Со следующей недели она будет помогать сортировать вещи для военнослужащих.

- Нам сейчас приносят много вещей для бойцов. Мы договорились о том, что пока она будет нам помогать здесь, в Хабаровске, на сортировке. К делу приступит уже на следующей неделе. Конечно, она очень хочет поехать именно туда, но и здесь готова тоже помогать, - говорит Наталья Далангуева.

Как отмечают представители хабаровского ОНФ, такое желание внести свою лепту в общее дело, такое стремление помогать людям - бесценно. Организация будет искать варианты, но в итоге все же отправит женщину туда, ее поступок здесь считают правильным, хорошим и благородным.

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