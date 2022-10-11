Мужа мобилизовали, что мне положено? На главные вопросы о мобилизации отвечают специалисты из Хабаровского края

Сотрудники центра помогут решить любой вопрос Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Когда губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провожал мобилизованных граждан в зону проведения спецоперации, он пообещал, что край позаботится о семьях каждого из них. Сотрудникам аппарата он поручил лично ходить по адресам и выяснять, какая помощь требуется родственникам. Для оперативной помощи в Хабаровском крае создали центры помощи семьям мобилизованных, в Хабаровске он расположен в Центре занятости, на Нагишкина, 9. Здесь каждый день сотрудники принимают десятки звонков от взволнованных жен, матерей и детей, и стараются как можно быстрее решить возникающие вопросы.

Центр помощи семьям мобилизованных граждан в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Как рассказали «КП-Хабаровск», сотрудники центра, прием обращений ведется как в очной форме, так и по телефону горячей линии - 8(4212) 75 99 11.

- 4 числа, после правительственного совещания, поступило поручение от губернатора, что на базе нашего центра будет работать центр помощи семьям мобилизованных. 5 числа мы уже начали работать. С этого дня на линию поступило 36 звонков. Звонки принимаются с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00, - рассказала Елена Даниленко, директор центра занятости населения города Хабаровска и Хабаровского района, – Очный прием ведется по тому же графику.

По ее словам, базой выбран именно этот центр не случайно. Сотрудники имеют большой опыт работы на горячих линиях, умеют правильно общаться с жителями. Более того, центр занятости модернизирован, в помещении созданы все условия для комфортного оказания услуг населению.

Центр помощи семьям мобилизованных граждан в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Мы не стали менять номер телефона, просто добавили еще одно направление – помощь семьям мобилизованных граждан. Специалисты принимают вопросы, которыми обеспокоены родственники, самостоятельно мы можем решить только те, которые касаются занятости. Остальные же перенаправляем в уполномоченные органы.

Центр помощи семьям мобилизованных граждан в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Уполномоченные органы сами связываются с обратившимися, решают их вопросы и передают результат обратно в центр занятости. Здесь, по словам Даниленко, сотрудники несут ответственность за каждого человека, ведут его до конца, до результата.

Центр помощи семьям мобилизованных граждан в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Сотрудники горячей линии рассказали, что чаще всего звонки поступают от жен мобилизованных. Они спрашивают, какие именно льготы и выплаты им положены. Часто вопросы касаются оплаты детских садов и коммуналки. Но есть среди звонящих и те, кто просит психологической помощи, как это произошло в первый день работы центра.

Центр помощи семьям мобилизованных граждан в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- В первый день работы к нам поступил звонок, женщина была в ужасном психологическом потрясении, она плакала, ей срочно нужна была психологическая помощь. Мои сотрудники плакали вместе с ней, потому что неравнодушные. Конечно, мы постарались оказать ей необходимую помощь, с ней связались психологи, а уже на следующий день, когда все немного успокоилось, мы связались с ней и постарались выяснить другие ее потребности.

Центр помощи семьям мобилизованных граждан в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Пока будет проходить частичная мобилизация, в регионе будет работать этот центр. Обратиться в него можно по любому вопросу, касающемуся мобилизации родственника. Специалисты перенаправят обращение в соответствующее ведомство, постараются максимально быстро решить проблему и дать результативный ответ. Без помощи в крае никто не останется.

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