Все необходимо можно найти дома и в ближайших магазинах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После объявления президентом страны частичной мобилизации тысячи граждан начали получать повестки в военкомат. Во время сборов возникает резонный вопрос: а что можно взять с собой и что нужно взять обязательно в первую очередь? Разъясняют интересующие вопросы жителям Хабаровского края по телефону горячей линии 122. Консультанты рассказали, чем гражданам, подлежащим мобилизации, стоит запастись.

Что взять с собой при мобилизации?

В списке обязательных вещей значатся:

- термобелье,

- средства личной гигиены,

- батарейки,

- фонарик,

- походная сидушка,

- химическая грелка,

- подшлемник (спортивная шапка),

- тактические перчатки,

- многофункциональный инструмент – мультитул.

Можно ли брать с собой телефон при мобилизации

Эти вещи являются обязательными при мобилизации, также как документы (паспорт и военный билет). Однако есть и такие предметы, которые брать с собой не запрещено, но которые могут существенно облегчить пребывание мобилизованного в военной части. Например, лекарства, деньги, телефон.

- Если человек берет с собой мобильный телефон, то он обязательно должен быть кнопочным. Главное, не забывать брать с собой зарядное устройство. Потому что многие о нем просто забывают, - рассказали на горячей линии 122 в Хабаровском крае.

Какие вещи брать в военкомат при мобилизации

Специалисты подчеркнули, что человек, имеющий хронические заболевания, должен взять с собой собственные лекарства. Помимо этого в аптечке могут быть простые препараты, которые продаются не по рецепту врача, например, от головной боли, от болей в животе, противовирусные и облегчающие симптомы простуды, перевязочные и кровеостанавливающие.

Что касается посуды, то в военкомате и в военной части мобилизованных обеспечат всем необходимым. Продуктов советуют брать с собой лишь на перекус, в остальное время призывников будут обеспечивать пищей.

На вопрос, можно ли брать с собой в часть гитару и другие предметы досуга, на линии не ответили.

- Всю информацию и перечень того, что нужно взять с собой, сообщат дополнительно в военкомате. Пока можно просто взять все самое необходимое, а дальше уже по факту будет ясно, что докупить, а что брать не стоит.

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