«И снова в поход»: мобилизованных военнослужащих проводили в аэропорту Хабаровска под «Прощание славянки»

Мобилизованные отправятся к местам дополнительной подготовки Фото: скриншот с видео
«И снова в поход, труба нас зовет. Мы все встанем в строй, и все пойдем в священный бой». Под марш «Прощание славянки», пробирающий до дрожи и вызывающий чувство гордости и благодарности в хабаровском аэропорту взошли на борт самолета мобилизованные военнослужащие. Солдат провожали в торжественной обстановке. Они отправились к местам проведения дополнительной подготовки.
Как сообщает телеграм-канал правительства Хабаровского края, в регионе они проходили курс практики – нарабатывали навыки огневой, тактической и медицинской подготовки.
- Все инструктора у нас – боевые офицеры. Они сами там бывали. Подготовка прошла успешно. Все жили в полевых условиях, понимали, где находились. Все как в армии, - сказал мобилизованный военнослужащий Иван.
Иван, находясь в числе мобилизованных, пожелал своим товарищам боевого духа, настроя, чтобы никто ни с кем не ругался, и держались все вместе.
- Я хочу пожелать всем удачи и скорейшего возвращения домой, - сказал Иван.
Как ранее заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, в городе в ближайшие несколько дней завершится частичная мобилизация. Город и край продолжают оказывать поддержку мобилизованным и их семьям. Не остаются в стороне волонтеры, депутаты и общественность.
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