«Наша задача - сплотиться!»: волонтеры и депутаты помогают в быту семьям мобилизованных хабаровчан

Волонтеры и депутаты помогли собрать мебель для детей мобилизованного хабаровчанина. Фото предоставлено редакции

Частичная мобилизация в России внесла коррективы в уклад многих семей - мужчины отправились защищать интересы страны, а жены и матери остались один на один с домашними хлопотами. Часто справиться с обязанностями, которые до этого ложились на плечи сильной половины, женщине непросто, и, когда в доме нужна мужская рука, помощь может прийти от волонтеров и депутатов. В Хабаровске инициативу помогать семьям мобилизованных проявили городские власти, парламентарии и молодежные волонтерские организации.

Как рассказал «КП» - Хабаровск» депутат гордумы, член партии «Единая Россия» Александр Федчишин, за неделю добровольцы уже помогли нескольким женщинам, чьих сыновей и мужей мобилизовали - они собрали мебель для одной семьи, накололи дров для пенсионерки и помогли с походом в магазин беременной женщине.

- Эта работа началась на прошлой неделе, пока было три таких касания, но мы продолжаем работать. Безусловно, обратившиеся могут справиться сами, заплатить за услуги, вызвать специалистов, ну а мы делаем это для того, чтобы именно помочь хабаровчанам в каких-то бытовых, точечных вопросах, облегчить быт, стараемся работать эффективно и оперативно, - говорит Александр Федчишин.

Своим примером активисты заражают всех неравнодушных хабаровчан. Фото предоставлено редакции

При мэрии города работает штаб по оказанию помощи мобилизованным и их семьям. Здесь дают отклик на обращения жителей города, помогают, оказывают адресную помощь по любым вопросам. Помимо членов штаба оказанием такой помощи занимается теперь и «Молодежка ОНФ» - организация при Общероссийском народном фронте. За неделю с небольшим добровольцы успели помочь многим.

- Вот в субботу обратилась жительница района Хабаровск-2. Мужа Ольги призвали в рамках частичной мобилизации, сама она осталась воспитывать двух дочек. Женщина обратилась с просьбой собрать для девочек офисную мебель. Мы помогли совместно с организацией «Молодежка ОНФ», - добавил собеседник.

В процессе сборки стола. Фото предоставлено редакции

Еще одна семья обратилась с просьбой закупить продукты. Женщина живет на ДОСах, воспитывает ребенка и находится в положении. Съездить в магазин было тяжело, депутаты и волонтеры помогли - свозили женщину за продуктами, донесли пакеты до квартиры и даже поиграли с ребенком.

Еще одна ситуация произошла в районе 38 школы. Женщина, чьего сына мобилизовали, нуждалась в помощи с дровами. Депутат и его коллега на просьбу откликнулись, приехали вдвоем и накололи дров.

Как отмечает Александр Федчишин, они делают это, чтобы своим примером показать, что людям нужно помогать, что главная задача сейчас - сплотиться и быть едиными.

- С самого начала мобилизации «Единая Россия» уделяет особое внимание семьям мобилизованных. В народной программе есть направление «Забота о каждом нуждающемся», в рамках которого мы оказываем самую разностороннюю помощь. Что касается именно семей наших мобилизованных жителей, то партия тут не только оказывает точечную помощь, но и вносит в госдуму законопроекты, направленные на обеспечение соцгарантий для таких семей, - говорит депутат.

Пока одни люди сетуют на обстоятельства и нехватку времени для элементарных человеческих отношений, другие, как выходит, откликаются на каждую просьбу, стремятся помочь ближнему и своим примером заражают остальных небезразличных людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Все хорошо, он дома»: ОНФ помог ошибочно мобилизованному хабаровчанину вернуться домой

Мобилизованного мужчину с диагнозом «шизофрения» вернули домой в Хабаровск(подробнее)

«Я своих не брошу»: 71-летняя жительница Хабаровска хочет помогать раненым военным

Пожилая женщина из Хабаровска просит отправить ее добровольцем на Донбасс(подробнее)