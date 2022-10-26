Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика
Эксклюзив kp.rukp.ru
26 октября 2022 1:47

«Наша задача - сплотиться!»: волонтеры и депутаты помогают в быту семьям мобилизованных хабаровчан

В Хабаровске депутаты гордумы и волонтеры помогают в быту семьям мобилизованных
Оксана ШЕМЕТОВА
Волонтеры и депутаты помогли собрать мебель для детей мобилизованного хабаровчанина. Фото предоставлено редакции

Волонтеры и депутаты помогли собрать мебель для детей мобилизованного хабаровчанина. Фото предоставлено редакции

Частичная мобилизация в России внесла коррективы в уклад многих семей - мужчины отправились защищать интересы страны, а жены и матери остались один на один с домашними хлопотами. Часто справиться с обязанностями, которые до этого ложились на плечи сильной половины, женщине непросто, и, когда в доме нужна мужская рука, помощь может прийти от волонтеров и депутатов. В Хабаровске инициативу помогать семьям мобилизованных проявили городские власти, парламентарии и молодежные волонтерские организации.

Как рассказал «КП» - Хабаровск» депутат гордумы, член партии «Единая Россия» Александр Федчишин, за неделю добровольцы уже помогли нескольким женщинам, чьих сыновей и мужей мобилизовали - они собрали мебель для одной семьи, накололи дров для пенсионерки и помогли с походом в магазин беременной женщине.

- Эта работа началась на прошлой неделе, пока было три таких касания, но мы продолжаем работать. Безусловно, обратившиеся могут справиться сами, заплатить за услуги, вызвать специалистов, ну а мы делаем это для того, чтобы именно помочь хабаровчанам в каких-то бытовых, точечных вопросах, облегчить быт, стараемся работать эффективно и оперативно, - говорит Александр Федчишин.

Своим примером активисты заражают всех неравнодушных хабаровчан. Фото предоставлено редакции

Своим примером активисты заражают всех неравнодушных хабаровчан. Фото предоставлено редакции

При мэрии города работает штаб по оказанию помощи мобилизованным и их семьям. Здесь дают отклик на обращения жителей города, помогают, оказывают адресную помощь по любым вопросам. Помимо членов штаба оказанием такой помощи занимается теперь и «Молодежка ОНФ» - организация при Общероссийском народном фронте. За неделю с небольшим добровольцы успели помочь многим.

- Вот в субботу обратилась жительница района Хабаровск-2. Мужа Ольги призвали в рамках частичной мобилизации, сама она осталась воспитывать двух дочек. Женщина обратилась с просьбой собрать для девочек офисную мебель. Мы помогли совместно с организацией «Молодежка ОНФ», - добавил собеседник.

В процессе сборки стола. Фото предоставлено редакции

В процессе сборки стола. Фото предоставлено редакции

Еще одна семья обратилась с просьбой закупить продукты. Женщина живет на ДОСах, воспитывает ребенка и находится в положении. Съездить в магазин было тяжело, депутаты и волонтеры помогли - свозили женщину за продуктами, донесли пакеты до квартиры и даже поиграли с ребенком.

Еще одна ситуация произошла в районе 38 школы. Женщина, чьего сына мобилизовали, нуждалась в помощи с дровами. Депутат и его коллега на просьбу откликнулись, приехали вдвоем и накололи дров.

Как отмечает Александр Федчишин, они делают это, чтобы своим примером показать, что людям нужно помогать, что главная задача сейчас - сплотиться и быть едиными.

- С самого начала мобилизации «Единая Россия» уделяет особое внимание семьям мобилизованных. В народной программе есть направление «Забота о каждом нуждающемся», в рамках которого мы оказываем самую разностороннюю помощь. Что касается именно семей наших мобилизованных жителей, то партия тут не только оказывает точечную помощь, но и вносит в госдуму законопроекты, направленные на обеспечение соцгарантий для таких семей, - говорит депутат.

Пока одни люди сетуют на обстоятельства и нехватку времени для элементарных человеческих отношений, другие, как выходит, откликаются на каждую просьбу, стремятся помочь ближнему и своим примером заражают остальных небезразличных людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Все хорошо, он дома»: ОНФ помог ошибочно мобилизованному хабаровчанину вернуться домой

Мобилизованного мужчину с диагнозом «шизофрения» вернули домой в Хабаровск(подробнее)

«Я своих не брошу»: 71-летняя жительница Хабаровска хочет помогать раненым военным

Пожилая женщина из Хабаровска просит отправить ее добровольцем на Донбасс(подробнее)

Спецоперация на УкраинеИнтересноеЧастичная мобилизация в России