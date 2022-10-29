«Помогаем, как можем»: волонтеры шьют пятиточечники для мобилизованных в Хабаровске

Пятиточечник - нужная вещь для солдата Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Спецоперация и частичная мобилизация изменила жизнь практически каждого жителя России. Регионы и города единогласно встали на поддержку военнослужащих, и на поддержку семей тех, кого призвали защищать интересы страны. Каждый из неравнодушных помогает по-своему, и в силу своих возможностей. Кто-то приносит вещи для раненых, кто-то помогает народному фронту сортировать гуманитарную помощь, кто-то колет дрова старушке, чей единственный внук отправился в зону СВО, а кто-то, как волонтеры организации «Золотые руки ангела», освоил новую профессию и поставил на конвейер производство пятиточечников для солдат.

Материалы для производства берутся самые качественные Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

История, поведанная «КП-Хабаровск» Мариной Зубковой, волонтером «Золотых», возрождает веру в людей, в то, что абсолютное большинство жителей далеко не равнодушны к общему делу. Народ идет помогать, стремится сделать все, что только можно, чтобы поддержать своих там, на передовой, чтобы они знали, что тут, в Хабаровском крае, своих не бросают.

Помещение волонтерам предоставила ЛДПР Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Марина Зубкова рассказала, что в импровизированном цехе она и еще несколько женщин, запустили производство пятиточечников для мобилизованных. Этот предмет очень полезен солдатам, он служит и сидушкой, и лежаком, и защиткой. За месяц с небольшим неравнодушные активистки сшили уже около сотни таких пятиточечников, и получили от солдат самую искреннюю благодарность, и, конечно, просьбу сделать еще.

Как все начиналось

В начале сентября Марина Зубкова заинтересовалась организацией «Золотые руки ангела», но, как выяснилось, в Хабаровске представительства группы нет, ближайшее отделение только во Владивостоке. На свой запрос она получила ответ «Золотых», что и другие хабаровчане спрашивали о наличии группы в городе. Марина связалась с девушками и вместе они решили запустить производство пятиточечников под эгидой «золотых».

- Сеть организовали несколько женщин в Москве. Они взяли за основу разработку военнослужащих, которые уже побывали в зоне боевых действий. Здесь шьют эвакуационные носилки, пятиточечники и другие необходимые солдатам вещи- рассказывает Марина. – Носилки - очень востребованный предмет. Если у нас получится, начнем производство и их.

Нужна любая помощь

Помещение для изготовления пятиточечников волонтерам предоставили в ЛДПР. Цех располагается в Индустриальном районе, в ТЦ Амбар, на третьем этаже. Это небольшое помещение, заставленное столами, швейными машинками и материалами. За месяц волонтеры сшили около сотни пятиточечников. А сейчас столкнулись с проблемой дефицита материалов. Чтобы сшить качественный пятиточечник, необходимы специальные ткани, пряжки, пенки и прочее. Один рулон спецткани определенной плотности команде оплатил спонсор. Сейчас найти этот материал на Дальнем Востоке сложно. Также трудно отыскать пенку – вкладку для пятиточечников.

Машинки реанимировал мастер Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Стропа – она должна быть определенного артикула. То, что годится на пятиточечник, не пойдет на носилки, слишком тонкая. У нас такое не производят, но мы нашли в Белогорске, оттуда будем заказывать. А вот ткань для пятиточечника – ее плотность 600, тоньше брать уже нельзя. Затем, прокладка – пенка, она тоже должна быть определенной толщины, чтобы солдат не промокал и мог использовать по назначению. Сюда подходит туристическая, но тоже теперь днем с огнем не сыщешь, - рассказывает Марина.

Поставки дефицитного материала могут идти из Москвы, к слову, поставщики волонтерам, особенно тем, кто работает для мобилизованных, идут навстречу, да и центральное отделение «Золотых» всегда поможет, сейчас здесь ждут поставку материалов и планируют продолжить производство.

Туристическую пенку в Хабаровске не сыскать днем с огнем Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Как говорит Марина, кроме материальной части волонтерам нужна и просто человеческая помощь. Люди к ним идут, пришлось даже в северном микрорайоне организовать отделение, там, кстати, в храме Александра Невского швеям разрешили пользоваться местными машинками, но рук все равно не хватает. Помощь нужна любая, даже если человек не умеет шить или кроить, работа для него все равно найдется, даже нарезать резинки, собрать пряжки, опалить края.

- Для нас любая помощь важна. Вот помещение ЛДПР дали, они помогают и с транспортом, что-то отвезти, привезти. Столы мы с дачи притащили, машинки собрали, мастер реанимировал их нам. Общими усилиями, мы делаем дело, - рассказывает Марина.

Носилки – нужная вещь

Чтобы запустить производство носилок, нужны промышленные машинки. Простые жесткую стропу не берут. Волонтеры ищут варианты, расспрашивают знакомых, возможно такие где-то есть, может быть, в нерабочем состоянии, но мастер готов их реанимировать.

Если найдется промка, здесь начнут шить носилки Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Такие носилки солдатам необходимы, на них удобно переносить раненных, использовать как волокуши, поднимать грузы. Разработал их медик, они легкие, и они должны быть у каждого солдата, а сейчас комплектация идет такая, что у них там одни носилки на 10 человек, - говорит Марина.

Если волонтерам удастся найти машинки, привлечь еще больше людей к общему делу, получить поддержку спонсоров, властей, то производство серьезно расширится, и солдаты не будут нуждаться в обмундировании. Помочь «Золотым» в состоянии каждый, было бы только желание. Чтобы оказать материальную помощь волонтерам в Хабаровске, желающие могут связаться с редакцией «КП-Хабаровск» и получить контактные данные и номера счетов волонтеров «Золотые руки ангела», или связаться с куратором Татьяной напрямую по телефону: 8 9941485695.

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