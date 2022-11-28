«Меня встречают как царицу»: 71-летняя пенсионерка из Хабаровска добралась до Луганска

На каждой остановке Наталью встречали волонтеры Фото: хабаровское отделение ОНФ

В Хабаровске 71-летнюю Наталью Пасику знают многие. Не каждому удалось познакомиться с отважной женщиной лично, но ее история уже стала городской легендой. Наталья Богдановна в свои 71 вызвалась добровольцем в зону специальной военной операции. Ее желание могло бы закончиться ничем, если бы не ее упорство.

Утром 22 ноября женщина поднялась на борт самолета в Хабаровске, а 24 числа уже прибыла на место - в Луганск. Ее мечта, наконец, сбылась, она будет помогать раненым в госпитале.

С чего все начиналось…

Невысокая седовласая женщина пришла в краевое отделение общероссийского народного фронта в Хабаровске чуть больше месяца назад и заявила, что хочет помогать раненым ребятам на Донбассе.

Наталья Пасика родилась на Украине, в Сталинской области. Во времена Великой Отечественной войны ее мама сбежала на фронт 15-летней девочкой, прошла всю войну, получила медаль за отвагу. Сама Наталья Богдановна вот уже 50 лет живет в Хабаровске, и с начала спецоперации у нее появилось четкое ощущение, что она должна вернуться на Донбасс именно сейчас, что она там нужна, что она может сделать хоть что-то, чтобы помочь своим соотечественникам, к тому же ее сын и внук уже уехали туда добровольцами. Женщина говорила, что ее мать сказала бы: «Наташа, чего ты ждешь? Твой внук и сын ушли добровольцами на войну. Твое место тоже там, на родине!»

- Она миниатюрная женщина небольшого роста, в которой есть та самая жилка - сила воли, сила духа. Ей 71 год, но и в таком почетном возрасте она все еще работает вахтером посуточно. И она не может сидеть сложа руки и считает, что родина сейчас в ней нуждается, и хочет быть полезной именно там. Живая, боевая, крепкая, - рассказывает Наталья Галангуева, координатор по организационным вопросам краевого отделения ОНФ.

Наталья Пасика намеревалась ухаживать за ранеными солдатами в госпитале, менять повязки, кормить пациентов, да и просто разговаривать с ними. Женщина уверена, что лишней ее помощь точно не будет, а руководству она обузой не станет, будет потихоньку работать столько, сколько нужно.

Необычная просьба отправить пенсионерку в зону проведения спецоперации застала исполком врасплох, такие добровольцы там нужны - у Натальи Пасики 10-летний опыт ухода за лежачими больными и оконченные курсы сестер милосердия. Вопрос тогда взяли в разработку, а пока он решался, ей предложили помогать здесь, в Хабаровске, сортировать вещи для бойцов.

По доброй воле

Так Наталья Пасика начала свой добровольческий путь. Несколько раз в неделю она приходила в отделение фронта и помогала общественникам. Когда ее уже вроде бы готовы были отправить в Луганск, на Донбассе объявили военное положение. Дело застопорилось. А чуть позднее исполком все же нашел способ.

- Наталью Богдановну ждет долгий путь - от Хабаровска до Москвы, с пересадкой в Иркутске, затем до Ростова-на-Дону и далее в Луганск, в госпиталь медицинских катастроф. Пока определили на месяц с открытой датой, может быть, останется на три месяца, но сама Наталья Богдановна собирается остаться там до весны, потом вернется, как говорит, посадит дачу и там посмотрит. Она рада, говорит, что наконец-то! - объясняет Наталья Галангуева.

В аэропорту Хабаровска перед посадкой Юрий Рошка, руководитель исполкома ОНФ, обратился к Наталье с просьбой передать письма поддержки от юных хабаровчан ребятам, которые будут находиться под опекой Натальи Богдановны. На это женщина по-военному четко ответила руководителю исполкома: «Будет сделано!». Письма оформлены в фронтовые конверты в виде треугольника. Дети приложили к ним и рисунки.

Наталья Пасика на самолет пошла в приподнятом настроении, и, как ей это присуще, бодро и с песней. Она говорит, что самое главное в жизни, а особенно в такое время, как сейчас, это не давать хандре овладеть собой.

Мудрая женщина уверена, что человек должен взять себя и встряхнуть, а затем двигаться дальше. В качестве примера она привела строчку из песни - «ломай себя сам, чтобы жизнь не ломала», именно с таким девизом женщина идет по жизни и никогда не унывает.

Человек красит место

Дорога до Луганска заняла почти двое суток, и 24 ноября женщина, наконец, добралась до пункта назначения. На каждой остановке Наталью Пасику встречали волонтеры ОНФ, сопровождали до следующего транспорта, общались с ней и желали удачи. Пенсионерка говорит: «Меня встречают как какую-то царицу» и не понимает, почему все так удивлены ее поступком. По приезде женщина отчиталась в хабаровское отделение фронта о том, как устроилась.

- Побывала в госпитале. Познакомилась с главврачом и персоналом. Встретилась с будущими подопечными. Завтра выхожу на работу, - сказала женщина.

Сейчас Наталья Пасика уже приступила к работе, связь с ней держат регулярно. Этот случай стал для Хабаровского края уникальным, женщина в таком почетном возрасте, но с огромным желанием внести свою лепту и хоть чем-то помочь своим землякам, добилась своего. Сама она говорит, что не понимает, почему к ней так много внимания, считает, что это абсолютно нормальное и обычное дело - поехать помогать своим, когда необходимо.

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