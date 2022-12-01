Декабрьская индексация тарифов ЖКХ: Зачем? Почему? На что? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В целях обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов, поддерживающих бесперебойность полноценной работы ЖКХ, с 1 декабря 2022 года тарифы оплаты коммунальных услуг были индексированы.

Стоимость холодной и горячей воды, электроэнергии, тепла и газа в следующий раз должна была измениться только в июле 2023 года, но постановлением Правительства Российской Федерации сроки были перенесены на декабрь 2022 года. Однако ускорение повышения платы не означает, что в 2023 году снова стоит опасаться подобных сюрпризов - следующая индексация будет проведена только через полтора года, в июле 2024 года.

Миф о том, что чем больше жители платят за ЖКХ, тем больше получают какие-то определенные люди, не верен. Тарифные источники остаются одним из основных способов поддерживать состояние объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с утвержденными инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций. Благодаря этому закрываются устаревшие объекты и возводятся новые, как произошло в рабочем поселке Майский, где вместо закрытой Майской ГРЭС была построена новая котельная. Строительство было осуществлено в рамках инвестиционной программы развития АО «ДГК», с помощью которой на территории края уже отремонтировано 14 единиц оборудования ТЭЦ и более 15 километров магистральных теплосетей.

Однако мероприятия инвестпрограмм, разумеется, реализуются не только за счет жителей края. Весомый вклад вносится путем механизма концессий. 47 заключенных концессионных соглашений на сумму 12,6 миллиарда рублей, действующих на территории Хабаровского края, позволят привести в порядок 358 объектов коммунальной инфраструктуры. Перечень планируемых мероприятий самый разный - от реконструкции котельного оборудования до ввода в эксплуатацию новых автоматических угольных блочно-модульных котельных.

Что касается качества работы ЖКХ в Хабаровском крае, то ситуацию можно назвать стабильной. Санкции, конечно, внесли свои коррективы в планы властей, но это не помешало подготовить коммунальные объекты, не нарушив сроки, поэтому отопительный сезон стартовал, как и положено, в сентябре с постепенным запуском тепла в дома жителей края до 13 октября.

Уложиться в сроки удалось за счет своевременного снабжения топливом объектов коммунальной энергетики. Уголь в необходимом количестве доставлен во всей районы края, включая северные, а склады ТЭЦ заполнены углем на 884 тысячи тонн.

Еще одна мера поддержки жилищно-коммунальной инфраструктуры - краевые субсидии муниципальным образованиям, объем которых за 2022 год составил почти 220 миллионов рублей. Средства уже были задействованы при капитальном ремонте 17 котельных и приобретении девяти резервных источников электроснабжения.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Водоканал» опубликовал тарифы на воду с 1 декабря 2022 года в Хабаровском крае

Цена за куб изменится на питьевую, техническую воду и водоотведение (подробнее)