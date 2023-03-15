Хабаровск снова погружается в белоснежную мглу Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Читатели «КП» - Хабаровск» сообщают вести «с полей»: город снова стоит в пробках, на дорогах страшная наледь, а с неба огромными хлопьями беспощадно валит снег. Новый снежный циклон опять захватил Хабаровский край, по данным синоптиков, он доложен быть менее щедрым на снегопад, однако на практике все совсем иначе.

- С утра проснулись и побоялись даже смотреть в окно, расстраиваться не хотелось. Мы уже устали, за последние два дня стабильно опаздывали на работу, а вечером - за ребенком в садик. Скорее бы уже выходные, но до пятницы еще дожить надо как-то, - говорит хабарвочанка Александра.

По мнению жителей краевой столицы, город оказался почему-то не готов к разгулу стихии. В первый день после снегопада дороги были не почищены, во вторник к вечеру уже стало заметно, что дорожники работают, техника ездила по всем районам города. Сейчас работы продолжаются.

На дорогах города опять пробки Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада в прошедшие дни. Сегодня провел инструктивное совещание с директорами МУПов, определили узкие места, там. Где возникает большее количество вопросов, и возникают наибольшие затруднения проезда общественного транспорта. Техника вся вышла на работу в полном составе. Одновременно ведутся работы на остановочных карманах, парковках общественного транспорта, разворотных площадках, - докладывает обстановку Александр Прохорец, заместитель мэра по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.

Жители устали от снегопада Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

За прошедшие дни в городе выпало больше месячной нормы осадков. На дорогах дежурят спасатели из МЧС и сотрудники Госавтоинспекции. Застрявшие и забуксовавшие машины вытягивают тросами и вручную.

По данным пропаганды ГИБДД города Хабаровска, за 14 марта на дорогах краевой столицы произошло 27 аварий. Многие из них связаны с неблагоприятной обстановкой из-за погоды. В одном ДТП пострадал человек. Погибших нет.

Хабаровчан просят быть осторожными на скользких дорогах Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

С утра 15 марта на дорогах немного свободнее, чем накануне. Движение по Краснореченской нормальное, а вот центре города - плотно.

Днем в Хабаровске будет до +4 градусов, это значит, что выпавший снег будет интенсивно таять, а к вечеру, когда отметка на термометре покажет минус, все снова подмерзнет и образуется наледь. Кроме того, из-за плюсовых температур не исключен сход снега с крыш зданий и обрушение сосулек. Жителей просят не ходить по потенциально опасным местам и не надевать наушники в пути, чтобы можно было услышать, если снег начнет с крыши.

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