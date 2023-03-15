«Мы выразили солидарность»: хабаровский профсоюз окажет поддержку бастующим сотрудникам Wildberries

ПВЗ в Комсомольске Фото: Telegram/@komsagram

Забастовка сотрудников дальневосточных филиалов Wildberries получила поддержку от профсоюза Хабаровского края. Михаил Курбанов, заместитель председателя краевого профсоюза «Учитель», дал разъяснения требований работников и объяснил, почему это единственный выход из ситуации.

ПВЗ в Комсомольске Фото: Telegram/@komsagram

Напомним, сотрудники площадки со всей страны объединились в закрытых чатах и группах для спланированной протестной акции против новых условий работы. С 13 марта на менеджеров наложили новые штрафы с удержанием 40 процентов зарплаты в качестве долга сотрудника. Как сообщили работники, они теперь обязаны выплачивать собственные деньги за бракованный товар и его подмену. Пока баланс не выйдет в ноль, получить выручку они не могут. В материале «КП» - Хабаровск» объяснены требования сотрудников дальневосточных офисов и подробные причины бунта.

Сотрудники объясняют новую систему штрафов Фото: Telegram-канал бастующих сотрудников Wildberries

- Вчера вечером мы увидели первые сообщения об этой акции. Сегодня утром профсоюзом педагогических работников Хабаровского края было принято решение о помощи сотрудникам. Мы выразили солидарность им и проговариваем вопрос о совместных действиях. Наш профсоюз ранее уже оказывал подобную поддержку и курьерам в борьбе за трудовые права, - рассказал «КП» - Хабаровск» Михаил Курбанов

Михаил рассказал, что тщательно ознакомился с условиями работы менеджеров. Он объяснил, что большинство сотрудников устроены как ИП или самозанятые, в лучшем случае оформлены по ГПХ. Им могут прописывать штрафные санкции в дополнительных соглашениях. Но поскольку в трудовых отношениях с работодателями сотрудники не состоят, не выходя на работу, требований законодательства они не нарушают.

- У них условия хуже крепостного права. На складах, например, есть запрет на хождение в туалет в рабочее время. Как мы поняли, руководство чинит беспредел.

Баланс сотрудника после получения штрафа Фото: Telegram-канал бастующих сотрудников Wildberries

Рейтинг сотрудника после введения новой системы Фото: Telegram-канал бастующих сотрудников Wildberries

Сейчас профсоюз планирует организовывать законные пикеты бастующих работников. Профком готовит официальный текст поддержки и будет выступать с инициативой об удовлетворении требований работников. Ситуацию взяли на контроль с 15 марта, даты начала бунта менеджеров. Тем в временем сотрудники массово закрывают точки выдачи заказов, не выходят на работу, либо не выдают заказы клиентам, работая только на приеме. Работники хотят, чтобы с них сняли штрафы, отменили удержание зарплаты за подмену товара не по их вине и пересмотрели новые пункты оферты, включающие рейтинговую систему.

На данный момент о закрытии филиалов в Хабаровске неизвестно. Редакция «КП» - Хабаровск» связалась с сотрудниками пунктов выдачи для уточнения информации и продолжает следить за развитием событий.

Если вам известно, какие пункты прекратили работу в городе, просим присылать фото и описание на почту red.habkp@phkp.ru.

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Массовый бунт работников: в Комсомольске закрылись точки выдачи заказов Wilberries

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