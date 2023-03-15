«Гори, гори ясно»: пожар произошел у школы в Хабаровском крае

Дети с ведрами бросились тушить пожар Фото: Telegram/@khabarray

В школе №1 села Троицкое произошел пожар. Горело не само учреждение, а пристройка во дворе. Гигантское пламя вырвалось наружу, и столб дыма поднялся в небо. Тушить огонь бросились как сотрудники, так и дети, и просто проходящие мимо очевидцы.

О происшествии стало известно 15 марта после того, как один из очевидцев прислал видео в Telegram-канал «Хабарай». На кадрах показано, с какой силой разгорелся огонь. К счастью, пламя не успело перекинуться на соседние строения и главное здание школы. Но деревянная пристройка прогорела почти дотла.

- Пожар произошел на площади 10 квадратных метров. В 17:35 поступил вызов в службу спасения. Сотрудники прибыли на место и полностью ликвидировали возгорание к 17:56. Работала одна пожарная автоцистерна, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

При пожаре никто не пострадал. Рядом не было детей, а уроки к тому времени уже закончились, поэтому поблизости были лишь прохожие.

Причинами пожара занимаются сотрудники Госпожнадзора, которые выясняют обстоятельства произошедшего. В это время очевидцы рассказали, что видели, как все случилось. По словам свидетелей ситуации, это сделал школьник. Мальчик проник на территорию учреждения и спалил помойку. После содеянного он убежал.

Как рассказали очевидцы, к месту пожара приезжала директор школы, которая быстро вычислила виновного. Эта информация официально не была подтверждена. Действительно ли школьник виновен в поджоге, пока остается тайной. В деле разбираются надзорные органы.

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