Замуровал в будке и сжег заживо: на мужчину из Хабаровска завели уголовное дело за жестокую расправу над псом Рыжим

Жуткое ЧП произошло 17 февраля. Фото: соцсети.
Редкий случай: в Хабаровске заведено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Подозреваемый - мужчина, который зверски убил пса Рыжего 17 февраля. Дворовую собаку обожали все местные жители и после ее гибели объединились, чтобы не дать виновному уйти от ответственности.
ЛЮБИМАЯ ДВОРНЯГА
Пес прибился ко двору дома №77 на Артемовской улице около двух лет назад. Местные пожалели побитую жизнью рыжую дворнягу, построили ему будку, кастрировали и постоянно подкармливали. Взамен собака полюбила каждого жителя, как своего хозяина. Благодарный пес, получивший кличку Рыжий, платил людям своей привязанностью и добротой. Местные рассказывали, как он играл с детьми, охранял двор и людей, никого не обижал.
В тот страшный день, когда Рыжего не стало, его около 20:00 покормила местная жительница. Женщина принесла в будку еды и ушла на полчаса. Когда вернулась, конура была сожжена дотла. Рядом толпились взрослые и дети, которые пытались потушить собачье жилище. Когда огонь унялся, внутри нашли обгоревший труп любимца двора.
РЕАКЦИЯ
Погибшего Рыжего оплакивал весь двор. На место, где когда-то была будка пса, несли игрушки и цветы. Настолько тяжела была потеря любимой собаки. Столь чудовищная расправа над Рыжим поразила весь Хабаровск. Местные жители объединились и в ультимативной форме потребовали наказать виновного.
По факту жестокого убийства пса правоохранительными органами была организована проверка. Подозреваемого нашли и задержали, им оказался 49-летний местный житель.
- В ходе беседы с полицейскими он сообщил, что является владельцем собаки декоративной породы. Во время прогулки Рыжий облаял его животное, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Мужчина был пьян и подобное поведения пса его сильно задело. Он облил будку Рыжего горючей жидкостью, поджег и сбежал. По данному факту заведено уголовное дело о жестоком обращении с животными.
- Следствием осуществляется сбор доказательственной базы, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
- Ранее горожанин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности и собственности, - добавили в прокуратуре Хабаровского края.
Максимальное наказание по статье - от трех до пяти лет колонии.
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