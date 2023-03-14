Замуровал в будке и сжег заживо: на мужчину из Хабаровска завели уголовное дело за жестокую расправу над псом Рыжим

Жуткое ЧП произошло 17 февраля. Фото: соцсети.

Редкий случай: в Хабаровске заведено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Подозреваемый - мужчина, который зверски убил пса Рыжего 17 февраля. Дворовую собаку обожали все местные жители и после ее гибели объединились, чтобы не дать виновному уйти от ответственности.

ЛЮБИМАЯ ДВОРНЯГА

Пес прибился ко двору дома №77 на Артемовской улице около двух лет назад. Местные пожалели побитую жизнью рыжую дворнягу, построили ему будку, кастрировали и постоянно подкармливали. Взамен собака полюбила каждого жителя, как своего хозяина. Благодарный пес, получивший кличку Рыжий, платил людям своей привязанностью и добротой. Местные рассказывали, как он играл с детьми, охранял двор и людей, никого не обижал.

В тот страшный день, когда Рыжего не стало, его около 20:00 покормила местная жительница. Женщина принесла в будку еды и ушла на полчаса. Когда вернулась, конура была сожжена дотла. Рядом толпились взрослые и дети, которые пытались потушить собачье жилище. Когда огонь унялся, внутри нашли обгоревший труп любимца двора.

РЕАКЦИЯ

Погибшего Рыжего оплакивал весь двор. На место, где когда-то была будка пса, несли игрушки и цветы. Настолько тяжела была потеря любимой собаки. Столь чудовищная расправа над Рыжим поразила весь Хабаровск. Местные жители объединились и в ультимативной форме потребовали наказать виновного.

По факту жестокого убийства пса правоохранительными органами была организована проверка. Подозреваемого нашли и задержали, им оказался 49-летний местный житель.

- В ходе беседы с полицейскими он сообщил, что является владельцем собаки декоративной породы. Во время прогулки Рыжий облаял его животное, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина был пьян и подобное поведения пса его сильно задело. Он облил будку Рыжего горючей жидкостью, поджег и сбежал. По данному факту заведено уголовное дело о жестоком обращении с животными.

- Следствием осуществляется сбор доказательственной базы, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

- Ранее горожанин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности и собственности, - добавили в прокуратуре Хабаровского края.

Максимальное наказание по статье - от трех до пяти лет колонии.

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