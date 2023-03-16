«Она спасла мне жизнь»: участник СВО вернулся в Хабаровск живым благодаря письму ребенка

Искренность и вера ребенка помогли хабаровчанину не упасть духом и справиться с ранением Фото: ОНФ Хабаровского края

История, которая трогает до слез и заставляет трепетать сердце, произошла между двумя людьми и коснулась сразу трех регионов России. 12-летняя девочка из города Губкина, что под Белгородом, написала письмо солдату в Луганск, и его получил участник СВО из Хабаровска. Своими искренними словами и поддержкой девочка помогла бойцу не пасть духом, справиться с ранением и вернуться домой живым.

57-летний Андрей ушел на СВО добровольцем. Дома у него остались супруга, дети и внуки, которые всячески поддерживали его и ждали скорейшего возвращения. Девочка Наташа стала еще одним ангелом-хранителем для Андрея.

- Здравствуй, дорогой солдат! Пишет тебе Наталья из города Губкина, и мне 12 лет. Поздравляю тебя с Новым годом. Желаю, чтобы ты вернулся к своим родным и близким. Пусть закончится война, и победа будет наша! За Россию! За Родину! За Победу! Вы - герои и обязательно победите! И покажите, пожалуйста, мое письмо по телевизору, - написано в послании юной Наташи.

Именно эти слова и эта безусловная вера ребенка в защитников помогла хабаровчанину Андрею в тяжелые минуты. Как говорит сам участник СВО, письмо он получил прямо перед Новым годом, просьба девочки показать строчки по телевизору стала некоей целью и смыслом для бойца. Он решил тогда во что бы то ни стало выжить, поправиться и рассказать об этом письме, чтобы маленькая девочка поверила в чудо.

- Это письмо меня спасло от смерти, я вернулся домой, к своей семье, к родным, близким, детям и внукам, - говорит Андрей.

По возвращении мужчина не забыл о просьбе девочки и пришел в хабаровское отделение Общероссийского народного фронта. Сотрудники ОНФ помогли бойцу и теперь делают все, чтобы маленькая Наташа увидела свое письмо и узнала, что ее пожелание сбылось - солдат вернулся домой живым. Сообщение участника СВО сняли на видео, мужчина сберег письмо Наташи и показал эти заветные строчки.

- Вот письмо в руках спасенного ею хабаровского бойца. Андрей попросил Народный фронт воплотить мечту белгородской девочки в жизнь. И мы обязательно поможем! - передает ОНФ.

Чтобы юная Наташа узнала, что ее мечта сбылась, ОНФ просит распространить историю как можно шире. Сейчас о том, что девочка спасла солдата, знают в Хабаровском крае, а с помощью неравнодушных людей, репостов и пересылок молва может разойтись по всей стране и дойти до самой Наташи Чигаревой.

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