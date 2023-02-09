Бойцам нужно, чтобы о них помнили: 71-летняя Наталья Пасика из Хабаровска рассказала о работе в госпитале Донецка

Наталья Пасика обрела новых друзей, как среди коллег, так и среди пациентов Фото: предоставлено редакции

71-летняя Наталья Пасика уже почти три месяца находится на Донбассе. Хабаровчанка уехала в зону СВО добровольцем, ее главная цель - помощь раненым бойцам. В прошлом году она пришла в хабаровское отделение ОНФ и попросила отправить ее на передовую. Народный фронт тогда сильно удивился такой просьбе, но не отказал. Женщина была настроена решительно и категорически отказывалась сидеть, сложа руки. Она говорила, что будет помогать, чем сможет, ухаживать, поддерживать беседой, менять постель. Пока решались вопросы с отправкой Натальи Богдановны в Луганск, она помогала в местном отделении фронта, сортировала гуманитарную помощь.

Спустя несколько недель она все же уехала. Сначала хабаровчанка работала в луганской больнице, а некоторое время спустя приехала в Донецк, помогать в госпитале раненым бойцам. «КП» - Хабаровск» следит за судьбой дальневосточницы с самого ее прихода в ОНФ, а накануне Наталья Пасика лично рассказала редакции о своей жизни в зоне СВО.

- Наталья Богдановна, вы поработали в больнице в Луганске, а теперь приехали помогать в госпитале Донецка, работа отличается?

- Отличается. Здесь клиника специализированная, тут четко все отлажено. Даже не смотря на то, что штата и людей не хватает, у них так четко распределены между собой все обязанности, так что в принципе, в моей помощи они особо не нуждаются. Первое время было то же самое, что и в Луганске - когда узнают возраст, то стесняются попросить, чтобы я что-то сделала. Но мне удалось здесь тоже переломить ситуацию.

- А что конкретно вы делаете?

- Конечно, тяжелую физическую работу они мне не поручают, но отнести анализы, отвезти больного на обследование, покормить, напоить, это как бы вошло в мои обязанности. Но это относится не ко всем больным, есть несколько человек лежачих, у которых родственники либо вообще не приходят, либо приходят редко. Вот они под моей опекой - я их кормлю, слежу за капельницами, например, но нагрузка здесь меньше. Зато я набилась на подработку.

- Это куда?

- Я познакомилась с ребятами из народного фронта донецкого, говорю, ребят, я полдня практически бездельничаю, давайте я буду вам помогать? Вот, решили, что я буду помогать на складе гуманитарном. На днях ездила, помогала, посмотрела где, что, сколько работы, поработала несколько часов, помогла разобрать, что нужно было. Помощники у меня были, мальчишки-школьники приходят, вот, были мои бойцы. Нормально, потрудилась, приехала с чувством удовлетворенности, что я не бездельничала.

- То есть в больнице вы не полный день работаете, а по определенному графику?

- Я не связана никакими обязательствами. Знаете, чисто шкурный интерес, грубо говоря, потому что я здесь на довольствии, на питании. Я здесь обедаю, и помогаю, чтобы все пообедали, кому нужна помощь - принести, кого-то покормить. И потом часам к двум я уже свободна, таких дел, где я нужна, уже нет. Поэтому я могу вторую половину дня еще чем то заниматься. Еще познакомилась с депутатом духовного совета, Бадма Николаевич зовут, он здесь давно, с самого начала СВО, и я ему тоже сказала, что если нужна помощь, чтоб звонил. Но пока он не обращался, и я тоже. Но, надеюсь, еще посотрудничаем.

У каждого здесь своя история

- Наталья Богдановна, недавно вы рассказывали про Григория, ветерана Афганистана. Вы говорили, что пока есть такие люди – Донбасс не победить. Много таких людей встречаете в госпитале?

- Не все соглашаются на то, что бы о них информацию куда-то давали. Там были ребята в травматологии, которые потеряли конечности, кто руку, кто ногу. Но они не очень разговорчивые, мало о себе рассказывали. Я только знаю, что они с передовой, и что они получили ранения во время боя. О Грише я узнала от девочек из народного фронта. Он сам не очень афиширует свои подвиги. И так получилось, что здесь же в нашей больнице лежала женщина Даша, которую он же вывозил из-под огня. И они встретились, причем случайно. Девочки пришли меня поздравлять с днем волонтера, а поскольку я с ними обоими (Дашей и Гришей) подружилась, я их тоже позвала попить чайку вместе с нами. И когда мы сели за стол и начали чай пить и разговаривать, выяснилось, что из-под огня во время бомбежки Дашу вывозил Гриша. Этим ситуация интересна. Даша говорит, что вот, я узнала еще одного спасителя.

- Есть еще какие-нибудь истории, которые вас особенно взволновали, запомнились?

- 87-летняя женщина из серой зоны попала с ранением, потеряла руку. Ее положили на то место, где Даша лежала до выписки. И когда познакомились, оказалось, что она в 10 лет заслужила звание участника Великой Отечественной войны, когда в 43 году с другими ребятами спасала наших бойцов, укрывая их в ямах. Они закидывали ямы хворостом, немцы в итоге прошли и их не заметили, потом бойцов оттуда вызволили, родители их отмыли, напоили и накормили, и они ушли невредимыми. То есть они спасли очень много бойцов. А наши парни в 1953 году к ним приехали - двое военных из тех, кого они спасли, и привезли им удостоверения, что они являются участниками войны, и награды. Их 6 человек было, эта женщина была младшая из всех.

«Мама, здравствуйте, мы в порядке»

- Наталья Богдановна, семья наверняка ждет домой, часто созваниваетесь?

- Созваниваемся в WhatsApp. Внук ушел по контракту еще летом, а сын со мной практически в одно время. Но тоже также, через семейный чат, мама, здравствуйте, у нас все в порядке. Все, это вся информация, которая у меня есть о них. Хотела приехать к внуку, ребята обещали помочь встретиться, а он мне сказал, мол, там, где я – тебе делать нечего, и все, коротко и ясно. Поэтому я ничего не выясняю, слава богу, живы и здоровы.

- Когда собираетесь домой возвращаться?

- Я ничего не планирую, я рассчитывала, когда ехала, на три месяца. То есть до конца февраля. А до этого еще 20 дней, за это время все может поменяться, поэтому я на этот счет ничего сказать не могу. Я могу в последний день перенести все вылеты, выезды и остаться еще на три месяца. А могу прилететь домой.

Все проходит, остается только жить...

- Наталья Богдановна, тяжело вам там морально?

- Самое тяжелое в эмоциональном плане - это когда я иду на работу, а мой путь проходит мимо морга. И когда стоят машины с подписью «Груз-200», здесь, конечно, сердце щемит. Поэтому я так себя настраиваю, помолилась за тех, кого увезут, и пошла дальше на работу. А в остальном - жизнь идет своим чередом. Люди живут, влюбляются, работают, учатся. Мне тут сказали, что я сильно большой оптимист. Я с одной женщиной беседовала, говорю, засыпать под грохоты канонады я уже привыкла. Я уже знаю по выстрелам, когда наши стреляют в ту сторону. А вот когда стреляют обратно - еще не научилась ловить эти звуки. И, знаете, вот я смотрю на жителей, да, они переживают, да, могут быть жертвы, и, слава богу, жертв нет. Но нет такой паники, нет ужаса, люди здесь 9 лет жили с этим всем, и это их спокойствие, оно передалось и мне.

- То есть вы не пожалели, что поехали, не задумывались, что возможно, надо было оставаться дома?

- Я задумывалась о том, что из меня сделали незаслуженную звезду. Я не чувствую, что я делаю что-то такое героическое, а меня все время в каких-то эфирах показывают, какие-то ролики снимают. Я, кстати, ни одного ролика не видела, мне всегда обещают скинуть ссылку, но так никто ни разу и не скинул. Но я все время отбиваюсь от представителей СМИ, потому что мне ну просто неудобно перед друзьями, перед коллегами, ничего героического я не делаю, но я делаю то, что каждый человек может делать.

- Думаю, на вашем примере журналисты хотят показать, какие поступки важно и нужно совершать, что каждый может внести свою лепту в общее дело.

- Я понимаю, но это можно было сделать один раз в начале. Да, я работаю, я общаюсь с людьми, но я не вижу в этом ничего героического. А получается, что придется отрабатывать теперь свой звездный час. Я думала, что убегу в Донецк и меня здесь не найдут, но и здесь находят. Уже приезжали с телеканала снимали ролик. Очень неудобно получилось, они пришли прямо в отделение без разрешения главврача. Поэтому я говорю, что никаких встреч на территории больницы не будет, потому что здесь лежат люди специфические, их нельзя показывать. Это не этично, во-первых, а во-вторых, нам, представителям народного фронта, не разрешается оглашать сведения о месте, где мы работаем. А всем, почему-то хочется видеть кучу народа покалеченного и забинтованного. Слава богу, что нет этой кучи. Я, кстати, девчонкам здесь на работе все время говорю, дай бог вам безработицу, чтобы никого не везли, чтобы не было раненых, чтобы относительно благополучно на фронте было.

- Что скажете своим землякам, хабаровчанам?

- Я хочу сказать хабаровчанам, чтобы они проснулись! Что бы они поняли, что все, что происходит сейчас здесь, оно делается для того, что бы это не повторилось там, с нашей стороны. Поэтому очень хочется обратиться к хабаровчанам от мала до велика, если дети могут писать письма солдатам, а взрослые могут помогать, кто чем может, кто рублем, кто делом – чтобы делали. Главное, не сидеть, сложа руки. Кто-то носки вяжет, шарфы, кто-то печки делает, подарки, да хоть что. Не стесняйтесь, приходите в ОНФ, помогайте, главное – не быть равнодушными!

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