Побывала дома спустя 50 лет: 71-летняя Наталья Пасика из Хабаровска приехала в Донецк к раненым

Женщина проработала в луганской больнице три месяца и теперь поехала помогать раненым бойцам в Донецк Фото: ОНФ Хабаровского края

Прошло уже около трех месяцев, как хабаровчанка Наталья Пасика отправилась на юг страны, чтобы помогать людям. Сначала она работала в луганской больнице, ухаживала за больными, а теперь перебралась, наконец, в Донецк, поближе к передовой, чтобы помогать раненым бойцам в госпитале.

За историей и судьбой 71-летней женщины наблюдает вся Россия. Ее сын и внук ушли на спецоперацию добровольцами, а хабаровчанка не смогла оставаться в стороне и сидеть сложа руки – она попросила региональное отделение ОНФ отправить ее туда.

- Началась история в прошлом году, когда Наталья Богдановна появилась на пороге нашего отделения с необычной на тот момент просьбой, помочь ей уехать в Луганск работать в госпитале. Мы просьбу выполнили. Почти три месяца она ухаживала за пациентами. Говорит, помощь ее пригодилась, персонал и пациенты благодарны, - рассказывают в ОНФ.

Теперь хабаровчанка находится там, где и хотела. По ее словам, помощь раненым бойцам – очень важное дело, и им ее помощь нужнее.

Сама Наталья Пасика родом из ДНР, но последние 50 лет прожила в Хабаровске. Ее мама – участница Великой Отечественной войны, в 15 лет убежала на фронт и прошла всю войну. Имея в истории своей семьи такой пример. Наталья Пасика и сама решилась на важный шаг. Еще в самом начале женщина говорила, что мама бы ее поступок точно одобрила и поддержала.

Сейчас, когда Пасика переезжала из Луганска в Донецк, она наконец-то побывала на своей родине. Впервые дома она оказалась спустя целых 50 лет. Столько же лет она не видела собственную сестру, и теперь вот смогла с ней встретиться. Наталья Пасика смеется, что пока была у сестры, поправилась на три килограмма.

В Донецке она поселилась в общежитии, уже познакомилась с будущими коллегами из нейрохирургического отделения и готовится приступить к делу. Домой Пасика до весны возвращаться не планирует.

- У меня все в порядке, помощь моя пригодилась, люди благодарны и меня это радует, - говорит хабаровчанка.

Наталья Пасика записала видеообращение к землякам на Дальнем Востоке и призвала активнее помогать бойцам. Женщина говорит, что ребятам нужно белье, теплая одежда, и, по возможности, техника, а обеспечить всем этим их можно только сплотившись и сделав хоть какой-то личный вклад.

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