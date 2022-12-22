«Пока есть такие люди, Донбасс не победить»: 71-летняя женщина-доброволец из Хабаровска рассказала о своих подопечных в луганском госпитале

Доброволец, потерявший ногу еще в Афганской войне, и раненный в Рубежном, все равно рвется помогать людям Фото тематическое Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

71-летняя Наталья Пасика отправилась добровольцем из Хабаровска прямиком в зону проведения спецоперации. Сейчас уже больше месяца она работает в луганском госпитале, помогает ухаживать за раненными в бою солдатами. Региональное отделение ОНФ всегда на связи с Натальей, женщина рассказывает о своих буднях, а самые интересные подробности фронт передает жителям Хабаровского края.

Одну из таких историй Наталья Пасика рассказала накануне. Она касается Григория, ветерана Афганистана. Мужчина потерял ногу и уже много лет ходит с протезом. Сейчас, на освобожденных территориях, он помогал людям и, к несчастью, травмировал вторую ногу. Но парень не унывает, а скорее наоборот, планирует восстановиться и снова начать помогать.

- Гриша вообще уникальный человек, на фронте в Афганистане потерял ногу, сейчас с протезом. При этом, когда бомбили Рубежное, он вывозил людей в безопасные районы, рискуя собственной жизнью. В последней поездке он вывез людей, а когда возвращался, напоролся на мину и травмировал вторую ногу, - рассказывает Наталья Пасика.

Женщина добавляет, что самым удивительным и поразительным в этой истории является то, что еще даже будучи в больнице, Григорий рвался на помощь людям. Он спрашивал, а чем же он сможет помогать народному фронту, когда его выпишут. Наталья Пасика рассказывает историю с чувством гордости за соотечественника, она говорит, что пока есть такие люди как Гриша - Донбасс не победить.

Пока наша героиня все еще работает волонтером в Луганске. За ее судьбой уже несколько месяцев наблюдает вся страна. Все началось с необычного визита в региональное отделение ОНФ в Хабаровске - 71-летняя женщина пришла и попросила отправить ее добровольцем в зону СВО, помогать раненым в больнице. Спустя некоторое время, преодолев препятствия и решив некоторые нюансы, она все же уехала в Луганск. Там свою общественную деятельность она продолжила.

Помимо помощи пациентам, она инициировала отправку гуманитарной помощи школьникам Рубежного. А недавно ее навестил руководитель исполкома ОНФ Юрий Рошка. Встреча была очень теплой, Пасика призналась, что скучает по родным и по Хабаровску, но пока возвращаться не намерена. Там тоже много работы.

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