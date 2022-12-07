«Это картина не для слабонервных»: 71-летняя жительница Хабаровска рассказала о работе в луганском госпитале

Наталья Пасика уже несколько недель работает в луганском госпитале Фото: хабаровское отделение ОНФ

Ставшая уже легендарной личностью, 71-летняя хабаровчанка Наталья Пасика, рассказала о волонтерских буднях. Несколько недель назад женщину по ее же просьбе отправили добровольцем в зону проведения спецоперации, работать в госпитале, помогать раненым. За ее судьбой наблюдала вся страна, и вот Наталья Богдановна снова вышла на связь.

Как рассказали в хабаровском краевом отделении ОНФ, Наталья Богдановна стала примером для многих. Люди начали звонить, предлагать помощь. Правда, некоторые ошибочно думают, что волонтерская работа как-то оплачивается, и поэтому стали проситься отправить и их, однако Наталья Пасика постаралась разъяснить людям, что работает она, да и вообще все волонтеры, на чистом энтузиазме, а самая главная награда для них – это добрые слова и улыбки подопечных.

Хабаровчанка помогала в ОНФ сортировать вещи для бойцов, пока ее не отправили в зону СВО Фото: хабаровское отделение ОНФ

- Здесь не так важно вынести судно или перестелить постель, сколько чтобы твой подопечный почувствовал любовь к нему, хотя бы неравнодушие. Если кто-то думает, что мотивацией могут быть деньги, то я хочу объяснить, что волонтерам денег не платят, мы работаем бесплатно, решение должно быть взвешенное, и тогда милости просим, - сказала в своем видеообращении Наталья Пасика.

Хабаровчанка – женщина с твердой рукой и сильной волей. За ее плечами 10 лет работы по уходу за лежачими больными, она оканчивала курсы сестер милосердия. Для нее помощь ближнему – обычное дело. Там, где многие не справятся в эмоциональном плане, 71-летняя женщина стоит кремнем. Надо, значит надо! Тем, кто не уверен в том, что выдержит такую работу, в госпитале делать нечего, считает женщина.

- В Луганске в обычной городской больнице, где лечатся и гражданские, и воины долечиваются, я вам скажу, что картина не для слабонервных. Если вы не сталкивались с умирающими людьми, если вам не приходилось ухаживать за людьми без рук и без ног, то не каждый выдержит. И взвесить свои возможности чисто психологически тоже очень даже не мешает, - говорит Наталья Богдановна.

За судьбой женщины следит вся страна Фото: Росгвардия

Хабаровчанка пока не собирается возвращаться. Изначально ее отправляли в Луганск на три месяца, но женщина твердо намерена остаться там до весны. Затем, ее ждет дача, огород, и, в конце концов, семья, которая вместе со всей страной наблюдает за женщиной и гордится.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Дети играют гильзами: 71-летняя жительница Хабаровска, уехавшая добровольцем в зону СВО, просит помочь школьникам Донбасса

71-летняя женщина, уехавшая на СВО добровольцем, обратилась к жителям Хабаровска за помощью(подробнее)

«Мы преклоняемся перед Вашим мужеством»: росгвардейцы встретились в Луганске с 71-летней хабаровчанкой-добровольцем

Росгвардейцы в Луганске поздравили пенсионерку из Хабаровска с Днем матери(подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина заплатит за ядерный терроризм